Путін підписав закон про вихід Росії з конвенції проти катувань: що відомо

Лідер Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: з російських джерел

Лідер Росії Володимир Путін підписав закон про відмову виконання Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню. Країна-агресорка ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради.

Про підписання закону стало відомо з офіційного порталу правової інформації Росії.

Відомо, що цей документ підготував російський уряд, а вніс до Держдуми його 8 вересня лідер країни-агресорки Володимир Путін. Вже за півтора тижня — 17 вересня — законопроєкт схвалили.

Як йдеться у пояснювальній записці, з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті із запобігання тортурам. Це пов’язано з тим, що Рада Європи, з якої Росія була виключена у 2022 році, заблокувала процес обрання нового члена комітету від країни-агресорки.

Що це за конвенція

Європейська конвенція про запобігання катуванням була розроблена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради.

Документ забороняє тортури, а також запроваджує механізм запобігання катуванням. Експерти Європейського комітету можуть без попередження відвідувати в’язниці, колонії, лікарні й будь-які місця позбавлення волі.

Вони фіксують умови тримання, розмовляють із в’язнями та персоналом, а потім публікують доповіді. Країни, які підписали конвенцію, зобов’язані співпрацювати й усувати порушення.

Тож після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів. Скарги в’язнів до Європейського комітету щодо запобігання тортурам не розглядатимуть.

Водночас представники російської влади заявляють, що вихід із конвенції “не означає легалізації тортур у Росії”. Там запевняють, що країна залишається учасницею інших міжнародних документів, які забороняють тортури.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора стверджували, що до 90% українських захисників, що опинилися у полоні росіян, потерпають від фізичних і психологічних тортур. Представники Міжнародного кримінального суду працюють над тим, аби встановити місця несвободи, де вчиняли злочини над полоненими військовими та цивільними.