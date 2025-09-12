Російський прапор. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент країни-окупанта Володимир Путін підписав наказ, згідно з яким жителям тимчасово окупованих територій України будуть сприяти в “добровільному переселенні до РФ”. Зокрема, для цього не потрібно буде підтверджувати володіння російською мовою.

Про відповідні зміни з посиланням на наказ Володимира Путіна від 8 вересня 2025 року повідомили окупаційні ЗМІ.

Там зауважили, що російські регіони зможуть надавати учасникам програми фінансову й соціальну підтримку. Однак, як дізналися журналісти Вільного Радіо з наказу Путіна, вони лише матимуть таке право, а не будуть зобов’язані допомагати репатріантам.

Як відомо, Державну програму зі сприяння добровільному переселенню до Російської Федерації співвітчизників, що проживають за кордоном, запровадили в 2006 році. У 2012 році її зробили безстроковою.

“Її мета — допомогти повернутися додому людям, які опинилися за межами РФ після розпаду СРСР”, — написали пропагандисти.

Зауважимо, “приєднання” тимчасово окупованих територій України до складу РФ є порушенням принципів міжнародного права.

