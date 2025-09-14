Олександр Чупир, загиблий військовий. Фото: Торецька МВА

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Олександр Чупир із Торецька. З перших днів великої війни він долучився до добровольчого формування, згодом — до батальйону “Айдар”. Олександр служив на Бахмутському напрямку. Життя захисника обірвав російський снаряд.

Про історію Олександра Чупира розповіли у “Книзі пам’яті” Торецької міської військової адміністрації.

Олександр Чупир із позивним “Маджик” народився 23 липня 1999 року в Торецьку Донецької області.

Дитинство й шкільні роки він провів у рідному місті, навчався у школі №6. Після її закінчення вступив до гірничого технікуму, а згодом — до Національного університету “Дніпровська політехніка”. У 2022 році здобув вищу освіту за спеціальністю “Гірництво”.

Олександр мав багато інтересів: писав пісні, займався боротьбою, дуже любив тварин. Також цікавився військовою справою й розглядав різні варіанти майбутнього: від кар’єри військового до здобуття ще однієї освіти — ветеринара.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр приєднався до добровольчого формування територіальної громади “Варта Дніпра”. Він патрулював місто, виїжджав на місця обстрілів, охороняв об’єкти, допомагав військовим і цивільним.

Щоб підготуватися до майбутньої служби у Збройних силах, проходив курси тактичної медицини та підготовку на аеророзвідника, підтримував фізичну форму.

У листопаді 2023 року Олександр підписав контракт і став бійцем 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”. Виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку.

22 березня 2024 року під час одного з таких завдань у районі села Іванівське Бахмутського району Донецької області життя захисника обірвалося. В бойове авто, яке прямувало на позицію, влучив російський ПТРК.

Рідні та близькі згадують Олександра як добру людину.

“Мій племінник і похресник Саша був сміливою, життєрадісною, веселою, доброю і чуйною людиною, готовою в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Він дуже любив тварин. Був люблячим сином, племінником і братом для своєї двоюрідної сестри. Його вічний сон — наш вічний біль”, — сказала тітка загиблого Олена.

Поховали бійця на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Йому було 24 роки. В Олександра залишилися батьки, сестра, тітка, рідні, друзі та побратими.

Вічна слава і пам’ять.