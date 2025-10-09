Рада проголосувала за виплати 50 тис. грн військовим, які повернулися з полону та потребують лікування

Обмін полоненими, 15 січня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський

Верховна Рада у четвер, 9 жовтня, проголосувала у другому читанні за новий вид підтримки військових, які повернулися з російського полону. Тим з них, хто потребує “тривалого” (понад 30 днів) стаціонарного лікування, виплачуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Про ухвалення законопроєкту №13627 йдеться в картці ініціативи на сайті Верховної Ради.

Як йдеться в пояснювальній записці до ініціативи, наразі в Україні право на додаткову фінансову підтримку мають лише ті оборонці, яких повернули з полону із пораненнями, контузіями та каліцтвами. Водночас військові, які набули захворювань у полоні (зокрема туберкульоз, гепатит або ВІЛ) не мали права на додаткові виплати. Законопроєкт покликаний вирівняти цю колізію.

Відповідно до законопроєкту, повідомляють у пресслужбі Верховної Ради, виплати військовим, які потребують “тривалого” стаціонарного лікування, здійснюватимуть до моменту, коли їм визначать подальшу придатність до служби або ухвалять рішення про їхнє звільнення. Закон набуде чинності з дня, наступного після його офіційного опублікування (що станеться в тому разі, якщо президент підпише ініціативу).

Текст законопроєкту, за який у парламенті 9 жовтня віддали голоси 244 народні обранці, ще не опублікували. Втім, додаткові подробиці стосовно нової допомоги надає нардеп Олександр Гончаренко. Він стверджує, що виплати здійснюватимуть протягом перших трьох місяців лікування. Також законопроєкт врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

