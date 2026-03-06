Скільки заробили заступники начальників ВА та голів громад Донеччини у 2025 році. Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Редакція Вільного Радіо перепрошує перед заступниками місцевих адміністрацій Донеччини та читачами за недостовірну інформацію

5 березня на сайті нашого медіа та в соціальних мережах був опублікований текст з помилками. Так ми ввели в оману тих людей, які прочитали матеріал до виправлення.

5 березня на сайті Вільного Радіо та в соцмережах видання зʼявився матеріал «У місцевих адміністраціях Донеччини сотня заступників керівників: хто вони та скільки заробляють (аналіз, інфографіка)». Не всі дані тексту відповідали дійсності.

Зокрема, очолили рейтинг заступник начальника Великоновосілківської громади та заступник начальника Олександрівської громади. Їхні дані були пораховані невірно.

“Команда усвідомлює, що це неприпустимо. Ми дуже шкодуємо про недостатню перевірку фактів до публікації. Безумовно, ми провели додаткову перевірку всього рейтингу та оновили дані так швидко, як змогли перерахувати на цифри з відповідей на запити. Команда Вільного Радіо і я особисто перепрошуємо за недопрацювання”, — зазначає шеф-редакторка Вільного Радіо Анна Сердюк.

Текст, присутній на сайті — виправлена редакція матеріалу. Відповідне зазначення про виправлення також додане в конкретний матеріал.