Забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Ілюстративне фото: veteran.com.ua

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29 серпня 2026 року пройде восьмий щорічний забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України”, присвячений пам’яті полеглих захисників та захисниць. Реєстрацію на участь розпочинають у четвер, 2 липня. Розповідаємо, як взяти участь та які умови.

Про доєднання Донеччини до забігу повідомили у пресслужбі Іллінівської сільської військової адміністрації.

Зареєструватися можна з 2 липня до 10 серпня за посиланням. Учасники обирають одну з трьох дистанцій — два, п’ять або 10 кілометрів — і біжать з іменем загиблого захисника чи захисниці на футболці.

Героїв, яких вшановують під час забігу, — це ті, хто загинув у боротьбі за Україну з 2014 по 2026 рік. Організатори просять також ділитися біографіями захисників у соціальних мережах із хештегами #БіжуЗаГероя_2026 та #забіг2026.

Захід відбудеться о 09:30 29 серпня, у День пам’яті захисників України. Ця дата присвячена дню виходу українських військових з оточення в Іловайську.

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