Рейтинг найнадійніших авто 2026 року очолила Mazda 2: результати TÜV

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Німецькі експерти TÜV назвали найнадійнішим автомобілем 2026 року компактну Mazda 2 Hybrid, а не дорогий преміальний седан. На тлі такого результату цікаво порівняти нові Volkswagen, зокрема Passat, про який ідеться в матеріалі https://artcustoms.com.ua/novyj-volkswagen-passat-b9-sedan-povertayetsya-z-onovlennyamy-ta-harakterom/. Переможця визначила частка машин із суттєвими технічними несправностями, виявленими під час обов’язкових оглядів.
У віковій групі двох-трьох років лише 2,9% екземплярів Mazda 2 Hybrid отримали зауваження про суттєві дефекти. Середній пробіг цих машин становив 29 тисяч кілометрів. Друге місце поділили Mercedes-Benz B-Class із часткою 3,0% та Volkswagen T-Roc із таким самим результатом. Для них середні пробіги становили відповідно 41 і 37 тисяч кілометрів.
Це стосується саме гібридної модифікації, а не всіх версій Mazda 2, які продавалися в різні роки. Успіх Mazda має цікаве пояснення: європейська Mazda 2 Hybrid виробляється у Франції на основі Toyota Yaris. Компанія Mazda офіційно представила цей варіант у грудні 2021 року, а продажі розпочалися навесні 2022-го. Машина використовує гібридну систему з бензиновим трициліндровим двигуном об’ємом 1,5 л. Отже, переможцем став не спортивний хетчбек, а невеликий гібрид із технологіями Toyota.
|Місце
|Автомобіль
|Суттєві дефекти
|1
|Mazda 2
|2,9%
|2–3
|Mercedes-Benz B-Class
|3,0%
|2–3
|Volkswagen T-Roc
|3,0%
|4
|Toyota Yaris Cross
|3,2%
|5
|BMW 1/2 Series
|3,3%
Високу позицію отримала й Toyota Yaris Cross, яка відстала від лідера лише на 0,3 відсоткового пункту. У компактному класі відзначили BMW 1/2 Series. Показники стосуються результатів техогляду, а не кількості звернень власників на СТО. У всій групі машин віком два-три роки середня частка суттєвих дефектів дорівнювала 6,5%, тож показник Mazda був більш ніж удвічі нижчим.
Розстановка сил змінюється з роками. Серед чотири-п’ятирічних машин найменшу частку суттєвих дефектів — по 4,0% — показали Volkswagen Golf Sportsvan та T-Roc. У групі шести-семи років першість зберіг T-Roc із 6,7%, далі йшли Golf Sportsvan із 6,9% та Audi Q2 із 7,5%.
У старших групах різниця між лідерами та середніми значеннями помітно зростає: у віці дванадцять-тринадцять років середня частка машин із суттєвими дефектами вже сягає 28,4%. Серед восьми-дев’ятирічних автомобілів найкращим став Mazda CX-3 із результатом 9,7%. Для машин віком десять-одинадцять років переміг Mercedes-Benz B-Class із 13,9%, а серед дванадцяти-тринадцятирічних перше місце посів Volkswagen Touareg із 17,9%.
У звіті є дані про Volkswagen Passat, але пассат б9 як нова генерація ще не має достатньої багаторічної історії оглядів. За окремою деталізацією Auto Bild, серед дво-трирічних Passat суттєві дефекти виявляли у 6,9% випадків, серед чотири-п’ятирічних — у 11,9%. Ці числа стосуються автомобілів, які вже експлуатувалися, а не прогнозу для нового покоління.
Натомість T-Roc двічі виграв у своїй віковій групі та увійшов до трійки загального рейтингу. Це показує, наскільки різними можуть бути результати моделей навіть усередині однієї марки.
На протилежному кінці списку опинився Tesla Model Y: суттєві дефекти зафіксували у 17,3% машин віком два-три роки. Далі йшли Ford Mondeo з 14,3% та Tesla Model 3 з 13,1%. Експерти звернули увагу на проблеми підвіски, освітлення й гальм, а також на високі середні пробіги електромобілів. У Model Y середній пробіг становив близько 55 тисяч кілометрів — майже вдвічі більше, ніж у Mazda 2 Hybrid.
TÜV-Report 2026 ґрунтується приблизно на 9,5 млн техоглядів, виконаних у Німеччині з липня 2024-го до червня 2025 року. Він охоплює 216 моделей і шість вікових груп. Загалом 21,5% усіх перевірених авто мали суттєві дефекти, тоді як 66,1% пройшли огляд без зауважень. Маленька Mazda 2 випередила значно дорожчі моделі.
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