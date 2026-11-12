Рейтинг найнадійніших авто 2026 року очолила Mazda 2: результати TÜV

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Німецькі експерти TÜV назвали найнадійнішим автомобілем 2026 року компактну Mazda 2 Hybrid, а не дорогий преміальний седан. На тлі такого результату цікаво порівняти нові Volkswagen, зокрема Passat, про який ідеться в матеріалі https://artcustoms.com.ua/novyj-volkswagen-passat-b9-sedan-povertayetsya-z-onovlennyamy-ta-harakterom/. Переможця визначила частка машин із суттєвими технічними несправностями, виявленими під час обов’язкових оглядів.

Чому перемогла саме Mazda 2

У віковій групі двох-трьох років лише 2,9% екземплярів Mazda 2 Hybrid отримали зауваження про суттєві дефекти. Середній пробіг цих машин становив 29 тисяч кілометрів. Друге місце поділили Mercedes-Benz B-Class із часткою 3,0% та Volkswagen T-Roc із таким самим результатом. Для них середні пробіги становили відповідно 41 і 37 тисяч кілометрів.

Це стосується саме гібридної модифікації, а не всіх версій Mazda 2, які продавалися в різні роки. Успіх Mazda має цікаве пояснення: європейська Mazda 2 Hybrid виробляється у Франції на основі Toyota Yaris. Компанія Mazda офіційно представила цей варіант у грудні 2021 року, а продажі розпочалися навесні 2022-го. Машина використовує гібридну систему з бензиновим трициліндровим двигуном об’ємом 1,5 л. Отже, переможцем став не спортивний хетчбек, а невеликий гібрид із технологіями Toyota.

П’ятірка лідерів серед дворічних і трирічних авто

Місце Автомобіль Суттєві дефекти 1 Mazda 2 2,9% 2–3 Mercedes-Benz B-Class 3,0% 2–3 Volkswagen T-Roc 3,0% 4 Toyota Yaris Cross 3,2% 5 BMW 1/2 Series 3,3%

Високу позицію отримала й Toyota Yaris Cross, яка відстала від лідера лише на 0,3 відсоткового пункту. У компактному класі відзначили BMW 1/2 Series. Показники стосуються результатів техогляду, а не кількості звернень власників на СТО. У всій групі машин віком два-три роки середня частка суттєвих дефектів дорівнювала 6,5%, тож показник Mazda був більш ніж удвічі нижчим.

Хто лідирує серед автомобілів старшого віку

Розстановка сил змінюється з роками. Серед чотири-п’ятирічних машин найменшу частку суттєвих дефектів — по 4,0% — показали Volkswagen Golf Sportsvan та T-Roc. У групі шести-семи років першість зберіг T-Roc із 6,7%, далі йшли Golf Sportsvan із 6,9% та Audi Q2 із 7,5%.

У старших групах різниця між лідерами та середніми значеннями помітно зростає: у віці дванадцять-тринадцять років середня частка машин із суттєвими дефектами вже сягає 28,4%. Серед восьми-дев’ятирічних автомобілів найкращим став Mazda CX-3 із результатом 9,7%. Для машин віком десять-одинадцять років переміг Mercedes-Benz B-Class із 13,9%, а серед дванадцяти-тринадцятирічних перше місце посів Volkswagen Touareg із 17,9%.

Passat і нові моделі Volkswagen у статистиці

У звіті є дані про Volkswagen Passat, але пассат б9 як нова генерація ще не має достатньої багаторічної історії оглядів. За окремою деталізацією Auto Bild, серед дво-трирічних Passat суттєві дефекти виявляли у 6,9% випадків, серед чотири-п’ятирічних — у 11,9%. Ці числа стосуються автомобілів, які вже експлуатувалися, а не прогнозу для нового покоління.

Натомість T-Roc двічі виграв у своїй віковій групі та увійшов до трійки загального рейтингу. Це показує, наскільки різними можуть бути результати моделей навіть усередині однієї марки.

Найпомітніший провал рейтингу

На протилежному кінці списку опинився Tesla Model Y: суттєві дефекти зафіксували у 17,3% машин віком два-три роки. Далі йшли Ford Mondeo з 14,3% та Tesla Model 3 з 13,1%. Експерти звернули увагу на проблеми підвіски, освітлення й гальм, а також на високі середні пробіги електромобілів. У Model Y середній пробіг становив близько 55 тисяч кілометрів — майже вдвічі більше, ніж у Mazda 2 Hybrid.

TÜV-Report 2026 ґрунтується приблизно на 9,5 млн техоглядів, виконаних у Німеччині з липня 2024-го до червня 2025 року. Він охоплює 216 моделей і шість вікових груп. Загалом 21,5% усіх перевірених авто мали суттєві дефекти, тоді як 66,1% пройшли огляд без зауважень. Маленька Mazda 2 випередила значно дорожчі моделі.