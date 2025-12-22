Рейтинг сайтів оголошень України: топ-5

Фото: media.licdn.com

Вибір платформи для публікації оголошень напряму впливає на результат: швидкість відгуків, якість аудиторії та кінцеву угоду. Сайти оголошень в Україні відрізняються між собою за спеціалізацією, функціоналом і рівнем конкуренції між продавцями. Саме тому перед публікацією варто звертати увагу не лише на популярність бренду, а й на зручність розміщення, охоплення регіонів та тематику.

У цьому матеріалі ми зібрали топ сайтів оголошень України, орієнтуючись на реальні показники відвідуваності, універсальність категорій та актуальність для користувачів. Рейтинг буде корисний тим, хто хоче розмістити оголошення онлайн, знайти оголошення з нерухомості, авто, роботи або продати товар швидко в Україні.

ТОП-5 сайтів оголошень України у 2025 році

Нижче зібрані майданчики, які найчастіше обирають користувачі для продажу, пошуку послуг і товарів, а також для розширення каналів публікації оголошень.

1. RIA.com

Один із найвідоміших та наймасштабніших класифайдів, який стабільно входить у рейтинг дошок оголошень в Україні. Платформа має велику відвідуваність і добре структуровані категорії, що охоплюють ключові запити користувачів. Особливо сильними залишаються розділи, пов’язані з великими угодами, де важлива деталізація та довіра.

RIA.com активно використовується у великих містах, тому добре підходить для тих, хто орієнтується на дошки оголошень Києва, Харкова, Одеси. Завдяки розвиненим фільтрам і локальному пошуку користувачі швидко знаходять потрібні пропозиції, а продавці отримують стабільний потік переглядів навіть у конкурентних нішах.

2. NDO

NDO — нова, але динамічна платформа, яка активно розвивається та швидко набирає аудиторію. Її ключова перевага — фокус на простоті та зручності: мінімум зайвих дій, зрозумілий інтерфейс і можливість публікації на безкоштовній дошці оголошень без перевантаження рекламою.

Серед основних переваг NDO варто виділити:

просту та інтуїтивну подачу оголошень без технічних бар’єрів;

чітку структуру категорій, зручну для універсальних запитів;

меншу конкуренцію між оголошеннями порівняно з великими платформами;

фокус на українську аудиторію та локальний ринок;

швидке зростання видимості нових оголошень;

можливість давати навіть без реєстрації оголошення, які дадуть результат.

Сервіс позиціонується як сучасна альтернатива класичним майданчикам і вже впевнено входить у класифайди Україна рейтинг. Особливо зручно використовувати платформу для універсальних категорій і швидкого пошуку покупців через дошку оголошень NDO, що робить її перспективним гравцем серед популярних класифайдів 2025.

3. Board.if.ua

Board.if.ua — регіональна платформа, яка добре зарекомендувала себе серед локальних користувачів. Вона підходить для тих, хто орієнтується на продаж або пошук товарів і послуг у конкретному регіоні. Менша кількість оголошень у порівнянні з великими платформами дозволяє довше утримувати увагу до публікацій.

Сервіс часто використовують приватні продавці та невеликі підприємці, яким важливо швидко донести пропозицію до місцевої аудиторії. Такий формат робить Board.if.ua зручним доповненням до великих платформ і корисним інструментом у загальному топі платформ оголошень.

4. ObmenTovarov

ObmenTovarov — нішевий сервіс, орієнтований на альтернативні формати взаємодії між користувачами. Платформа дозволяє не лише продавати, а й обмінюватися товарами, що формує окрему, досить лояльну аудиторію.

Такий підхід буде цікавим тим, хто шукає альтернативи OLX.ua і хоче спробувати менш стандартні канали публікації. Сайт підходить для розміщення пропозицій у різних категоріях і може бути ефективним додатковим каналом для розширення охоплення.

5. Horoshop

Horoshop — платформа, яка поєднує можливості електронної комерції з просуванням товарів. Її часто обирають підприємці, які планують не разові угоди, а системну роботу з каталогами та замовленнями.

Рішення підходить для бізнесів, що виходять за рамки класичних безкоштовних дошок оголошень і прагнуть більшого контролю над продажами. Horoshop логічно використовувати як крок до масштабування, коли оголошення перетворюються на повноцінний онлайн-продаж.

Висновки: які платформи варто обрати у 2025 році

Сучасні дошки оголошень України 2025 пропонують різні сценарії використання: від масового продажу до нішевих рішень. Універсальні гравці забезпечують велике охоплення, тоді як нові платформи дають більше органічних переглядів і менше конкуренції. Саме тому топ-5 сайтів оголошень варто розглядати не як взаємозамінні, а як інструменти під різні завдання.

Якщо вам важливі масштаби — обирайте перевірені майданчики. Якщо ж у пріоритеті швидкість, простота та сучасний підхід, нові найкращі сайти оголошень можуть дати кращий результат. Орієнтуючись на популярні дошки оголошень 2025, ви зможете знайти оптимальне рішення для продажу, пошуку послуг або запуску власних пропозицій без зайвих витрат часу.