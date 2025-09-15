Фінансування Програми розвитку. Ілюстративне фото: Вільне Раді

У Слов’янську значна частина Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік залишається під грифом “конфіденційна інформація”. Відкриті дані ж свідчать: кошти йдуть переважно на соціальні потреби й відновлення. Журналісти Вільного Радіо проаналізували документи й зібрали головні відкриті напрями фінансування.

З Програмою економічного і соціального розвитку на 2025 рік та основними її змінами можна ознайомитися на сайті Слов’янської міської військової адміністрації.

Для довідки: Програми розвитку — це документи, які громади ухвалюють щороку для планування свого розвитку. Вони визначають пріоритети — від соцзахисту до ЖКГ чи освіти. Розробляють та реалізують такі програми органи місцевого самоврядування. Для них прописані рекомендації. Програми можуть бути розраховані на рік або кілька років. На їх виконання виділяють гроші з місцевих бюджетів, а іноді долучають і кошти держави, бізнесу чи донорів.

Попри відсутність прозорості у значній частині бюджету, в доступній частині Програми переважає соціальний напрям. За понад пів року у Слов’янську додавалося фінансування на допомогу переселенцям, підтримку сімей та ветеранів, ремонт житла, безпеку об’єктів і утримання кладовищ.

Допомога жителям

У програмі окремим блоком фінансуються заходи для переселенців та підтримка в умовах війни — на це у 2025 році передбачені 188 млн грн (175 млн з держбюджету, майже 13 млн з бюджету громади).

У серпні передбачили одноразову допомогу у разі смерті одного з батьків-вихователів — 100 тис. грн. Тоді ж з’явилося фінансування на психосоціальне відновлення для людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин — 200 тис. грн.

Відновлення житла та об’єктів

У різні місяці внесли кілька проєктів капремонтів покрівель у багатоповерхівках. Лише в червні на три будинки виділили понад 4,7 млн грн з бюджету громади.

У квітні внесли три проєкти модернізації протипожежних систем у будівлях — на 2025 рік заклали 726 тис. грн (загальна вартість — близько 780 млн грн, фінансування розраховане на кілька років).

У серпні вперше заклали гроші на утримання кладовищ — 1,8 млн грн (16 об’єктів).

Велика частина витрат — особливо у сферах ЖКГ, охорони здоров’я та безпеки — у документах прихована під позначкою “конфіденційна інформація”. Тож загальна сума і деталі залишаються невідомими.

Підхід до оприлюднення інформації щодо фінансування Програми розвитку у Слов’янську принципово відрізняється від Покровська, Добропілля чи Краматорська, документацію яких ми аналізували раніше.

Нагадаємо, що за пів року Краматорська громада заклала ще 153 мільйони у свою Програму розвитку. Додали грошей на підтримку ВПО і житлово-комунальне господарство, водночас суттєво скоротили суми на освіту та захист від надзвичайних ситуацій.