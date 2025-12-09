RENAULT DUSTER: автомобіль для прогресивних і вибагливих

Фото: arma-motors.ua

Компактний кросовер RENAULT DUSTER чудово підходить для українських доріг, тому має попит в нашій країні. Зараз його можна придбати з різними силовими агрегатами: бензиновою, дизельною або гібридною установкою.

Новий RENAULT DUSTER вже доступний у салоні офіційного дилера в Києві. Тут його можна придбати як відразу за повну вартість, так і оформивши кредит або лізинг. Також доступна послуга трейд-ін, тобто обмін старого авто на нове.

Передові технології в салоні RENAULT DUSTER

Вже з першого знайомства ви впевнитеся у тому, що це авто сучасне й технологічне. Меломанам і тим, хто звик усе контролювати, сподобається мультимедійна система openR з 10,1-дюймовим сенсорним екраном. Просто підключіть смартфон до свого DUSTER, та отримайте доступ до всіх застосунків прямо з дисплею в авто.

Відстежувати інформацію про витрати пального та керування зручно на новому 7-дюймовому екрані. У випадку, якщо увімкнений режим повного приводу, тобто 4х4, ви будете бачити всі докладні дані, а саме кут нахилу, компас та багато іншого. Враховуйте, що такий варіант роботи можливий тільки в гібридній версії авто.

Щоб у салоні було максимально зручно, виробник передбачив і бездротову зарядку. Пристрій знаходиться поруч з коробкою передач, тому користуватися ним дуже комфортно. Тоді, коли не потрібно заряджати смартфон, це відділення не втрачає функціональності. За потреби воно перетвориться на відсік для ключів, карток, монет.

Більше зручностей для водія та пасажирів

RENAULT DUSTER — це автомобіль, з яким можна щодня їздити на роботу, за покупками, на відпочинок за місто, в гори чи ліс без обмежень. У ньому передбачено все для того, щоб вам було зручно:

панель приладів, на якій легко розмістити смартфон, щоб дістатися до нього у випадку потреби;

багажник праворуч і ліворуч для кріплення лампи, гачка чи інших речей;

обʼєм багажника — до 542 літрів. Це оптимальний розмір для перевезення великої кількості речей;

модульний салон. Коли потрібно розширити простір для транспортування вантажів, можна скласти задні сидіння;

система камер кругового огляду для контролю сліпих зон і кращої видимості.

Для зручного зберігання речей в салоні передбачено систему YouClip. Вона дає можливість кріпити різноманітні предмети у восьми точках по всьому автомобілю, при цьому шість з них призначені для базового обладнання, а дві використовується під аксесуари.

Наприклад, YouClip дозволить встановити в салоні тримач для планшета, гачок, підставку для напоїв та багато іншого. Таким чином, ви зможете адаптувати автомобіль під свої потреби, що особливо важливо, коли планується подорож на велику відстань та потрібно брати багато речей.

Оптимальні рішення для безпеки

RENAULT DUSTER підійде для водія-початківця завдяки передовим системам допомоги human first. Їх розробили для того, щоб допомогти й підтримати в складних ситуаціях на дорозі та уникнути навіть незначних зіткнень. Залежно від комплектації, в авто може бути до 8 систем безпеки.

Одне з рішень — це камера заднього огляду. Вона буде особливо корисною в місті, коли потрібно паркуватися. Також під час цього процесу підключаються різноманітні датчики, які допомагають знайти місце й запаркуватися правильно, щоб не зачепити сусідні автомобілі.

Який тип двигуна вибрати

RENAULT DUSTER доступний з різними типами силових установок. Найкраще рішення для міста та щоденних поїздок — це гібридна версія, яка споживає всього 5,7 літра палива на 100 км. Запас ходу становить до 933 км, коли паливний бак повний.

Також можна придбати цей автомобіль у бензиновій версії. Це машина з 4-циліндровим двигуном потужністю 150 к. с. і крутним моментом 250 Нм. Він працює зі 7-ступеневою коробкою передач EDC, яка забезпечує плавне й водночас динамічне водіння.

Дизельна версія доступна з трансмісією 4х2, та забезпечує оптимізоване споживання палива — всього від 4,7 літра на 100 км. Таким чином, кожен користувач може знайти для себе оптимальну версію RENAULT DUSTER та придбати її на вигідних умовах в офіційного дилера.