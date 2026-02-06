“Рятівний сніг”: в т. зв. “ДНР” очікують наповнення водосховищ через сильні опади, яка ситуація з водою

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На тимчасово окупованій території Донеччини загарбники сподіваються на покращення ситуації з водою через сильні опади. Сніг, який багато йде цієї зими, має допомогти наповнити висохлі водосховища. Зараз воду жителі окупованих міст отримують за графіком та низької якості.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів з посиланням на т. зв. “міністра природних ресурсів та екології ДНР” Олексія Шебалкова.

“Опади — це один з головних факторів наповнення водних об’єктів водою. Наші водні об’єкти в основному і поповнюються за рахунок води з опадів. Варто зазначити, що за три роки розчистили близько 90 км русел наших річок, що дозволить паводкові води швидше доставити до водосховищ, звідки набирається вода для подачі населенню. Таких хороших опадів у вигляді снігу та дощу у нас не було вже близько трьох років, тому очікуємо на позитивні зміни в ситуації з наповнюваністю водою наших водосховищ”, — сказав Шебалков.

Що відомо про ситуацію з водою у т. зв. “ДНР”

У 2026 році людям бракує питної води, проблеми з централізованим водопостачанням та каналізацією також загострюються.

Влітку 2025 року жителі окупованої частини Донецької області зверталися до лідера Росії Володимира Путіна з проханням вирішити питання водопостачання, втім безрезультатно.

Окупанти в ситуації звинувачують Україну. Ватажок т. зв. “ДНР” розповідав про так звану “водну блокаду”, яку нібито влаштувала Україна. Окупаційна влада звинувачує Україну в тому, що у 2022 році вона перекрила канал “Сіверський Донець — Донбас”, який насичував водою мережі. Розв’язати цю проблему, за словами Пушиліна, можна в разі захоплення росіянами Слов’янська. Тоді ж окупанти нібито зможуть повноцінно запустити роботу каналу.

Через обміління Старокримського водосховища, яке після окупації стало основним джерелом води для Маріуполя, до міста почали завозити цистерни з водою для соціальних установ та людей.

Загарбники обіцяли, що до 2027 року збудують новий водогін до Маріуполя, але наразі проблем це не вирішує. Вода в кранах з’являється двічі на день — по три години вранці та ввечері.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як змінилася окупована частина Донеччини протягом 2025 року, зокрема, яка й про водну катастрофу.