Олена Русанова, фото: Твоє Рівне

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — бойова медикиня Олена Русанова. Жінка народилась у Кураховому. І під час повномасштабного вторгнення рятувала побратимів на рідній Донеччині.

Про Олену Русанову розповіли журналісти Суспільного та Район. Рівне.

Олена Русанова народилася 12 грудня 1990 року у Кураховому, що на Донеччині. Після школи здобула професію маляра-штукатура, працювала офіціанткою та санітаркою у лікарні в Донецьку. Виховувала трьох дітей – доньку Вероніку та синів Ярослава і Дмитрика.

“Привітна була, приємна людина. Гарна, красива жінка була. Вже років два тут жили. Всі знали, що вони переселенці, із сусідами дружила вона”, — розповіла знайома Олени Русанової Марія.

З початком повномасштабного вторгнення Олена переїхала до Здолбунова на Рівненщині разом з дітьми, мамою та вітчимом. Там працювала касиркою.

У серпні 2025 року Олена доєдналась до лав ЗСУ, обравши шлях військової медсестри. Служила у Краматорську, проходила навчання на полігоні та вдосконалювала навички на передовій. Проходила службу у складі 14 окремого розвідувального батальйону. У війську мала звання молодшої сержантки.

“Олена була цікава посестра. Інколи бували такі моменти, що вона сама була медиком в одній із наших рот. Інколи бувало таке, що вона там підіймала хлопців ввечері, щоб перевірити бойовий дух і щоб хлопці не розслаблялися”, — згадував побратим Юрій Слободенюк.

Олена Русанова надавала медичну допомогу військовослужбовцям на Донецькому напрямку.

“Наше розташування знаходиться в Слов’янську. Це — Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Ми там і знаходимось”, — пояснив побратим.

Олена Русанова загинула 2 квітня 2026 року внаслідок поранення у Донецькій області. У неї залишилися батьки та троє дітей. Поховали військовослужбовицю на кладовищі у селі Кунин на Рівненщині.

Світла пам’ять полеглій захисниці.