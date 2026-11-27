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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 23-річна Діана Горун із позивним Марена. Вона народилася на Львівщині та проходила військову службу за контрактом. Була старшою бойовою медикинею роти ударних безпілотників, рятувала поранених захисників і навчала побратимів тактичної медицини.
Діана Горун народилася у 2003 році в селі Гніздичів на Львівщині. Вона свідомо вирішила стати на захист України та проходила військову службу за контрактом.
Дівчина служила старшою бойовою медикинею роти ударних безпілотників. Побратим Діани Данило згадує Марену як добру та веселу людину, яка допомагала військовим опановувати тактичну медицину.
“У Словʼянську ми жили разом. Спочатку хлопці сказали мені, що з нами житиме дівчина. Я здивувався: «Яка дівчина?». А вона сказала, що буде бойовою медикинею нашої роти. Ми дуже добре знайшли спільну мову. <…> Пам’ятаю, у неї була кішка на ім’я Гітлер. Ми її забрали, і тепер вона живе з нами у Слов’янську”, — розповів побратим.
Інша посестра Діани називала її найкращою медикинею, яку знала.
Ще один побратим згадував Марену як амбітну людину зі світлою душею.
За його словами, попри складні випробування в житті, вона зберігала надію та позитив і ділилася ними з оточенням. Він також пригадав їхні розмови про життя та гучний сміх дівчини.
31 жовтня 2026 року Діана Горун загинула на Донеччині внаслідок удару російського безпілотника. Їй було 23 роки.
Вічна та світла пам’ять захисниці!