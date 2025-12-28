Рятувальнику з Донеччини Сергію Бабенку присвоїли звання Герой України. Фото: ДСНС Донеччини

Президент Володимир Зеленський відзначив майора служби цивільного захисту Сергія Бабенка з Донеччини званням Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини.

“З перших днів повномасштабної війни надзвичайник здійснив десятки виїздів після російських ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по Покровському й Краматорському районах. Під завалами шкіл і житлових будинків, у вогні Бабенко особисто деблокував загиблих і врятував поранених, надаючи домедичну допомогу й організовуючи евакуацію постраждалих. Навіть після повторних ударів ворога (росіян, — ред.) по місцях рятувальних робіт він не залишав позицій”, — йдеться у повідомленні.

У серпні 2025 року під час масованого обстрілу Слов’янська рятувальник зазнав тяжких мінно-вибухових та осколкових поранень, коли допомагав цивільним. Він пройшов вже тривале лікування та проходить реабілітацію.

За цей вчинок президент надав Сергію Бабенку звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.

