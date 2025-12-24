Різдвяний флешмоб від Вільного Радіо на підтримку Донецької області стартував: як долучитися

Підтримайте Вільне Радіо
До різдвяних свят Вільне Радіо запустило флешмоб для читачів «Разом на Святвечір: Донеччина і вся Україна». Його мета — символічно об’єднати людей з Донеччини та всієї країни за одним святковим столом і підтримати українські традиції регіону.
Учасникам пропонують приготувати на Святвечір одну зі страв, пов’язаних з українською Донеччиною. Для цього журналісти Вільного Радіо разом з істориками вивчили архівні джерела і зібрали рецепти традиційних страв регіону.
Після цього потрібно поділитися фото святкового столу і короткою історією про страви — що вони означають для родини, які з них приготували саме цього року і де традиційно святкували Різдво.
«Попри війну і складну ситуацію в Донеччині, культурна пам’ять і традиції залишаються важливою частиною ідентичності. Саме тому ми запрошуємо читачів згадати українську Донеччину на Святвечір — через страви, історії та сімейні спогади», — зазначили в редакції Вільного Радіо.
Щоб долучитися до флешмобу, необхідно:
Фоточелендж триватиме з вечора 24 грудня до кінця дня 26 грудня.
Вільне Радіо закликає приєднатися всіх бажаючих і ділитися історіями з хештегом #ДонеччинаНаСвятвечір.