Різдвяний флешмоб від Вільного Радіо на підтримку Донецької області стартував: як долучитися

Вільне Радіо та різдвяний флешмоб. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До різдвяних свят Вільне Радіо запустило флешмоб для читачів «Разом на Святвечір: Донеччина і вся Україна». Його мета — символічно об’єднати людей з Донеччини та всієї країни за одним святковим столом і підтримати українські традиції регіону.

У чому суть флешмобу

Учасникам пропонують приготувати на Святвечір одну зі страв, пов’язаних з українською Донеччиною. Для цього журналісти Вільного Радіо разом з істориками вивчили архівні джерела і зібрали рецепти традиційних страв регіону.

Після цього потрібно поділитися фото святкового столу і короткою історією про страви — що вони означають для родини, які з них приготували саме цього року і де традиційно святкували Різдво.

«Попри війну і складну ситуацію в Донеччині, культурна пам’ять і традиції залишаються важливою частиною ідентичності. Саме тому ми запрошуємо читачів згадати українську Донеччину на Святвечір — через страви, історії та сімейні спогади», — зазначили в редакції Вільного Радіо.

Умови участі у фоточеленджі

Щоб долучитися до флешмобу, необхідно:

накрити стіл на Святий вечір (з 12 пісними стравами або символічним мінімумом);

приготувати страву, пов’язану з Донеччиною (можна скористатися списком рецептів від Вільного Радіо);

опублікувати фото і розповісти: що символізують ці страви для вашої родини; яку особливу страву приготували цього року; де ви традиційно зустрічали Різдво (на Донеччині, в іншому регіоні України або за кордоном);

позначити сторінку @radiovilne, щоб редакція могла знайти і розширити вашу історію.

Фоточелендж триватиме з вечора 24 грудня до кінця дня 26 грудня.

Вільне Радіо закликає приєднатися всіх бажаючих і ділитися історіями з хештегом #ДонеччинаНаСвятвечір.