Заробітні плати керівників управлінь охорони здоров’я громад Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Порівняння зарплат керівників відділів охорони здоров’я в чотирьох громадах Донеччини за цей рік показує: у Краматорську вони вищі, ніж в інших трьох громадах. “Чистими” посадовці в середньому отримують від 29 до понад 57 тисяч гривень на місяць. Журналісти Вільного Радіо проаналізували дані за січень–серпень 2025 року.

Дані щодо заробітних плат керівників місцевих управлінь охорони здоров’я журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей на запити до військових адміністрацій.

Різниця між найвищими й найнижчими зарплатами сягає майже 30 тис. грн на місяць. Найменше заробляє керівник у Святогірську, найбільше — у Краматорську.

Такі відмінності створюють не лише різні оклади, а й різні підходи до премій, надбавок та матеріальних допомог у громадах.

Краматорськ

Начальнику відділу охорони здоров’я Краматорської міськради у 2025 році нараховували від 51,5 тис. грн (січень) до 190,7 тис. грн (серпень, коли у загальну суму включили відпускні та матеріальні допомоги).

У середньому на місяць посадовцю нараховували 75,8 тис. грн, це близько 57,6 тис. грн після відрахування податків. Це найбільший показник серед проаналізованих громад.

Слов’янськ

Начальнику місцевого відділу охорони здоров’я щомісяця нараховували від 45,4 до 49,9 тис. грн. Після сплати податків “на руки” виходило від 34,5 до 37,9 тис. грн.

Середня зарплата за 8 місяців — близько 35,9 тис. грн “чистими”.

Дружківка

Керівнику відділу охорони здоров’я Дружківської міськради з січня по серпень 2025 року нарахували 329,7 тис. грн. Це приблизно 41,2 тис. грн на місяць. Якщо відрахувати податки, то виходить у середньому 31,3 тис. грн.

Структура зарплати включає оклад (123,1 тис. грн за 8 місяців), доплати за складність роботи (64,5 тис.), премії (38,7 тис.), а також дворазова виплата матеріальної допомоги — по 34,8 тис. грн кожна.

Святогірськ

У Святогірській міськраді начальник відділу сім’ї, молоді, медицини та спорту щомісяця отримував приблизно 38 тис. грн. Середній рівень зарплати після податків — близько 29,2 тис. грн на місяць.

Тут зарплата містила в собі оклад (від 12,5 до 16,1 тис. грн), доплати за інтенсивність (6-8 тис. грн), премії (11-13 тис. грн), а також оплату відряджень.

