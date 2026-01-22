Повномасштабна війна змусила сотні тисяч жителів Донеччини залишити свої домівки. Евакуація, втрата житла, зруйнована інфраструктура та постійна небезпека змінили не лише побут людей, а й сам підхід до роботи. Для багатьох питання працевлаштування стало питанням виживання.

У ситуації, коли підприємства зупинилися, а локальний ринок праці в прифронтових регіонах фактично зник, українці дедалі частіше шукають роботу, яка не залежить від місця проживання.

Донеччина і втрата робочих місць: що показує ринок вакансій

Через активні бойові дії більшість бізнесів у Донецькій області або припинили роботу, або були змушені релокуватися. Частина людей виїхала до інших регіонів України, інші залишилися поблизу зони бойових дій без стабільного доходу.

За даними агрегатора вакансій Jooble, кількість пропозицій із чіткою прив’язкою до конкретного міста на сході України суттєво скоротилася. Натомість зросла частка вакансій, де місце виконання роботи не є критичним.

Віддалена робота як реальний вихід для переселенців

Для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій віддалена робота стала одним із небагатьох форматів, який дозволяє зберігати дохід навіть у разі повторних переїздів.

На платформі Jooble, яка агрегує вакансії з тисяч сайтів по всій Україні, дедалі більше пропозицій орієнтовані саме на дистанційний формат. Найчастіше це робота у сферах:

онлайн-підтримки клієнтів;

адміністрування замовлень;

продажів і консультацій;

роботи з текстами та контентом;

початкових IT- та технічних завдань.

Евакуація, нестабільність і нові вимоги до роботи

Для людей, які були змушені евакуюватися кілька разів, стабільне місце роботи стало майже недосяжним. Тимчасове житло, перебої зі світлом і зв’язком, догляд за дітьми або літніми родичами змушують шукати роботу з максимальною гнучкістю.

Саме тому, як зазначають аналітики Jooble, роботодавці дедалі частіше пропонують:

гнучкий графік;

неповну зайнятість;

можливість працювати з будь-якого регіону України.

Чому агрегатори вакансій стали критично важливими

В умовах війни пошук роботи через окремі сайти роботодавців або соціальні мережі часто не дає повної картини. Агрегатори на кшталт Jooble дозволяють:

бачити реальний стан ринку праці;

порівнювати умови різних роботодавців;

швидко реагувати на появу нових вакансій.

Для жителів Донеччини та ВПО це означає економію часу і вищі шанси знайти роботу, яка відповідає поточним життєвим обставинам.

Що означає дистанційна робота для прифронтових регіонів

Експерти зазначають, що зростання віддаленої зайнятості частково компенсує втрату локальних робочих місць у регіонах, які постраждали від війни. За спостереженнями Jooble, дистанційні вакансії залишаються більш стабільними навіть у періоди загострення безпекової ситуації.

Для Донеччини це означає:

доступ до вакансій з інших регіонів;

меншу залежність від місцевої економіки;

можливість зберігати фінансову автономність.

Висновок

Війна зруйнувала значну частину економіки Донеччини, але водночас змінила саму логіку працевлаштування. Для тисяч українців дистанційна зайнятість через платформи на кшталт Jooble стала не альтернативою, а необхідністю.

У ситуації, коли дім може змінюватися, а безпека залишатися нестабільною, робота без прив’язки до місця стає одним із небагатьох чинників відносної стабільності.