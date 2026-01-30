Робота в HoReCa з МХП: кар’єрні можливості у сфері гостинності та сервісу

Сфера HoReCa (хотелі, ресторани, кафе) — важлива й динамiчна частина сучасної економіки, що об’єднує готелі, ресторани, кейтеринг і громадське харчування. Саме на цьому ринку щодня зростає попит на спеціалістів, які вміють працювати з продуктами та рішеннями для закладів гостинності. Компанія МХП пропонує вакансії у напрямку HoReCa, даючи шанс будувати кар’єру в одному з найцікавіших бізнес‑сегментів, що поєднує харчову культуру, менеджмент і комерційну взаємодію з клієнтами.

Вакансії МХП у сегменті HoReCa включають ролі, пов’язані з роботою з ключовими клієнтами готельно‑ресторанного бізнесу, постачанням продукції та розвитком каналів співпраці з партнерами. Одні з таких позицій — фахівець із збуту напрямку HoReCa, який відповідає за консолідацію та формування замовлень профільних продуктів для цього каналу, контроль залишків продукції та взаємодію з клієнтами.

Що означає працювати з HoReCa у МХП

HoReCa — це окремий специфічний канал, що включає ресторани, готелі, кафе та інші заклади гостинності, де важливо не просто мати якісну продукцію, а створювати повноцінний сервісний досвід для гостей. У МХП співпраця з цим сегментом передбачає роботу з професійними клієнтами, розуміння їхніх потреб і побудову ефективних схем співпраці.

Такі вакансії передбачають:

роботу з розробниками продуктів і постачальниками у форматі B2B;

побудову та підтримку довгострокових відносин із ресторанами, кафе, готелями;

аналіз попиту, формування замовлень і контроль логістичних процесів;

координацію запуску нових рішень для HoReCa‑клієнтів;

участь у розробці промоційних кампаній та презентацій продуктів.

Переваги вакансій HoReCa у МХП

Робота в HoReCa з МХП — це не лише профільна спеціалізація, а й можливості для кар’єрного зростання в масштабній компанії, яка входить до найбільших роботодавців України. Основні переваги таких вакансій у МХП:

Конкурентна заробітна плата зі справедливою компенсацією за результати;

Офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом;

Навчання в корпоративних програмах та практичний розвиток навичок;

Можливість міжпідроздільної ротації та кар’єрного росту;

Робота з професійними продуктами і сильними брендами, які впізнають у багатьох країнах;

Участь у проектах, що формують стандарти сервісу для клієнтів HoReCa;

Підтримка корпоративної культури, орієнтованої на партнерство, відкритість та колективний результат.

Хто може працювати в напрямку HoReCa

Вакансії з напрямку HoReCa підходять не лише вузьким спеціалістам із досвідом у сфері гостинності, а й тим, хто прагне розвиватися у B2B‑продажах, управлінні клієнтським досвідом, логістиці чи продуктовому маркетингу. Компанія заохочує кандидатів із різним бекґраундом, включно з:

фахівцями з продажу та розвитку бізнесу;

менеджерами з клієнтських відносин;

аналітиками та маркетологами;

логістами та спеціалістами з планування;

осіб без досвіду, які готові пройти навчання та адаптацію в команді.

Як знайти й подати заявку на вакансії HoReCa

Усі відкриті вакансії в компанії, зокрема ті, що пов’язані з HoReCa, розміщено на офіційному порталі МХП. Це зручна система, де можна:

обрати напрям та місто;

переглянути вимоги та обов’язки;

ознайомитися з умовами;

заповнити заявку або надати резюме онлайн.

Офіційний ресурс для цього — платформа mhp4u.com.ua, де розміщені всі актуальні відкриті позиції МХП, включно з напряму HoReCa.

Робота в HoReCa з МХП — кар’єра, що поєднує стратегію й сервіс

Сфера гостинності завжди була про людей, сервіс і якість. Робота в HoReCa з МХП — це шанс зробити кар’єру у напрямі, що стоїть на стику комерції, сервісу та партнерських відносин. Якщо вам близькі комунікації, розвиток бізнесу і робота з професійними клієнтами — вакансії HoReCa від МХП можуть стати вашим наступним кроком у кар’єрі вже сьогодні.