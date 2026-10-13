Родинам загиблих військових з Покровської громади виплатять по 5 тис. грн: як податися на підтримку

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Покровській громаді розпочали прийом документів на матеріальну підтримку для родин загиблих захисників. Вони можуть отримати по 5 тисяч гривень на кожного члена сімʼї. Які документи потрібні та куди з ними звертатися за допомогою — читайте далі.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Хто може отримати допомогу

Отримати матеріальну допомогу в пʼять тисяч гривень можуть родини загиблих захисників України, яким встановили такий статус відповідно до закону.

Підтримку виплачують на кожного члена сімʼї коштом обласної субвенції, тож також потрібно мати зареєстроване місце проживання на території Донеччини.

Які документи потрібні

Заяву, приклад якої можна знайти за цим посиланням , потрібно подати разом із такими документами:

копія паспорта;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія посвідчення статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України (або витяг з реєстру ветеранів);

копія довідки про взяття на облік ВПО;

копія реєстраційного номерп облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номеру паспорта;

копії документів, що підтверджують родинні відносини із загиблим захисником чи захисницею (свідоцтва про одруження, народження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин тощо);

копії документів, що підтверджують встановлення опіки над малолітніми дітьми або недієздатними людьми;

копія свідоцтва про смерть загиблого захисника чи захисниці;

довідка про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку (за стандартом IBAN).

Усі папери необхідно подати до Управління з питань ветеранської політики Покровської міської ради. Зробити це можна до 1 грудня 2026 року двома способами — особисто або поштою. Звернутися по дані для відправки або чи візиту потрібно за цим номером: +38 (075) 123-44-86.

Нагадаємо, влада Покровської громади розпочала прийом заяв на отримання щорічної матеріальної допомоги до захисників і захисниць України: по 10 тис. грн зможуть отримати учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.