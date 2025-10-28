Гігієнічні набори. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Сім’ї з дітьми до 18 років включно, які проживають у Краматорській громаді або евакуювалися туди як переселенці, можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів. Для цього потрібно заповнити форму реєстрації до 12 листопада, а також зібрати набір документів.

Інформацію про нову видачу гуманітарної допомоги оприлюднили у пресслужбі Краматорської міськради.

Зареєструватися на допомогу можна за посиланням. Форма залишатиметься відкритою до 18:00 12 листопада. Податися на допомогу може один із батьків дитини, або офіційний опікун. Мова заповнення форми — українська. Після реєстрації потрібно чекати дзвінка від оператора (вони передзвонюють тільки тим, хто правильно виконав всі умови).

На отримання гігієнічних наборів потрібно буде принести такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

документи, які підтверджують обрану в заявці категорію вразливості;

оригінали документів всіх дітей до 18 років та оригінали ІПН кожної дитини, для перевірки фактичної кількості людей у домогосподарстві (паспорт, свідоцтво про народження).

Гуманітарну допомогу надали UNICEF та благодійний фонд “Янголи спасіння”, додали в Краматорській міській раді.

Нагадаємо, попри війну, громади Краматорського району готуються до опалювального сезону: ремонтують котельні, закуповують генератори, формують запаси палива та облаштовують “пункти незламності”. Журналісти Вільного Радіо з’ясували, як різні громади планують пройти холодний сезон у прифронтових умовах.