Наслідки атак по Києву 15 червня. Фото: ДСНС

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Вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Постраждали Київ і Київська область, Харківщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Серед цивільних є загиблі та поранені: найбільше жертв — у Києві та Харкові. Під вогонь, зокрема, потрапила Києво-Печерська лавра: на території святині почалась пожежа. Розповідаємо про наслідки російської атаки.

Наслідки влучань по Києву

Оновлено: станом на 08:20 кількість поранених у Києві зросла до 30 людей, з них двоє — це діти (5 та 6 років), повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 06:12 у Києві, за попередніми даними, загинули четверо людей, зазнали поранень ще 25, зокрема одна дитина, повідомили у ДСНС. Там зазначили, що на місцях влучань тривають рятувальні роботи. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що руйнування та пожежі фіксували майже у всіх районах столиці.

У ДСНС зазначили, що в Оболонському районі зафіксовані масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень. Ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджена житлова забудова, у під’їздах — задимлення.

У Солом’янському районі постраждав дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували займання та евакуювали 15 людей, зокрема двох дітей.

У Деснянському районі ракета влучила у дев’ятиповерхівку з подальшим займанням. Через падіння уламків зруйновані три приватні житлові будинки. Також фіксували пожежі на відкритих територіях та на об’єктах освіти.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорілися приватні житлові будинки.

У Печерському — ракета влучила у 17-поверховий житловий будинок — вогнеборці ліквідували займання. Внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври. Там виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м, а також будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал” на площі 1000 кв. м. На місці працюють рятувальники.

У Шевченківському районі загорівся овочевий ринок. Зафіксовані влучання у нежитлову будівлю, торгівельні об’єкти та восьмиповерховий житловий будинок. У Голосіївському районі горіли житлова багатоповерхівка, складські та інфраструктурні об’єкти. У Святошинському — пошкоджена житлова забудова, у Дніпровському — фіксували падіння уламків і пошкодження приватного будинку.

У Київській області внаслідок російських ударів є постраждалі

Станом на 08:44 відомо, що троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки на Київщину. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

У Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, жінка — струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження діагностували гостру реакцію на стрес. Усім трьом допомогу надали на місці.

У Броварському районі пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі фіксували пошкодження на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджений автомобіль. У Бучанському — пошкоджені складські приміщення. У Бориспільському — постраждав приватний житловий будинок.

У Харкові через подвійний удар російських окупантів загинули рятувальники

Станом на 08:34 на Харківщині відомо про загибель чотирьох рятувальників ДСНС, які на момент повторного удару російських окупантів гасили пожежу, а також фахівця з цивільного захисту Харківської ОВА. Ще щонайменше п’ятеро вогнеборців — поранені. Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов доповнив, що у самому Харкові відомо про щонайменше чотирьох поранених серед місцевих жителів: у Шевченківському районі постраждала жінка 34 років, У Холодногірському районі — поранені троє чоловіків 30, 36 та 40 років.

Наслідки влучань по Дніпропетровщині

Станом на 07:30 в Дніпропетровській області фіксують поранення двох цивільних мешканців внаслідок нічних атак Росії, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктура. Поранень дістав 64-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під удар потрапили райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

У Синельниківському районі атаки зазнали Васильківська і Петропавлівська громади. руйнувань зазнали підприємство, заклад освіти, багатоквартирний та приватний будинки.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі пошкоджене підприємство. Поранення отримав 46-річний чоловік, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі в Троїцькій громаді постраждали приватний будинок та автомобілі.

Під вогнем також була Сумщина, там є поранені

На 08:38 на Сумщині внаслідок нічних російських атак зазнали поранень троє цивільних, зокрема дитина. Про це повідомили у ДСНС.

Ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок, пошкоджена також нежитлова будівля. Верхолази ДСНС демонтували аварійні конструкції, які звисали.

Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечне місце, уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні українські військові підтвердили ураження низки цілей Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — скупчення окупантів, склад та пункт управління БпЛА. Журналісти Вільного Радіо розповідали, де саме поцілили.