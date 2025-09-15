Дрони “Гєрань-2”/ “Shahed-136” на пусковій установці. Фото з соцмереж

Росія щомісячно запускає по Україні сотні безпілотників, намагаючись перевантажити ППО Сил оборони України. Українські оборонці також завдають ударів по території Росії, втім, масштаби атак країни-агресорки й надалі залишаються порівняно більшими. З погляду деяких експертів, у 2025 році війна увійшла у новий етап застосування дронів.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times “Росія зробила виробництво дронів своїм пріоритетом. Тепер вони заполонили небо”.

За даними NYT, кількість повітряних цілей, які Росія запускає по Україні, стабільно зростає завдяки масовому виробництву безпілотників на двох “основних” заводах у Росії. До створення тактичних дронів Кремль залучає регіональну владу, підприємства та, зокрема, школярів. Таким чином, використання країною-агресоркою нових технологій та тактик посилює виклики для України.

Армія Росії застосовує ударні дрони у комбінованих атаках із ракетними обстрілами, а також хибними цілями. Метою цих атак є перевантаження української ППО. Масовані удари спрямовують на об’єкти оборонної промисловості, енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Україна б’є у відповідь дронами по території Росії та також нарощує інтенсивність повітряних атак. Серед останніх прикладів — атака на нафтопереробний завод під Санкт-Петербургом у ніч проти 14 вересня. В цілому, за словами експерта Фонду Карнегі Майкла Кофмана, війна увійшла в новий етап у використанні дронів.

Попри заяви російської влади про нібито удари лише по військових об’єктах, атаки часто влучають у лікарні, школи та житлові будинки, що призводить до загибелі мирних жителів. За оцінками аналітиків, основною метою цих обстрілів є деморалізація українців та підрив їхньої волі до опору.

Водночас Кофман підкреслює, що історичний досвід свідчить: перемогти у війні лише завдяки бомбардуванням неможливо.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив нову допомогу для України. Вона включає системи ППО Patriot і обладнання для супутникового зв’язку Starlink. Загальна вартість цього пакета — понад 300 млн доларів.