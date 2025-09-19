Уламки малайзійського боїнга 777 рейсу MH17. Фото: Reuters

У четвер, 18 вересня, Росія оскаржила у Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо причетності держави до збиття авіалайнера рейсу MH17 у небі над Донеччиною влітку 2014 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни-агресорки.

Представники Росії назвали рішення ІСАО, опубліковане у травні 2025 року, “безпідставним”, а також таким, яке було ухвалене за “кон’юнктурними політичними мотивами”.

У рішенні ІСАО, нагадаємо, рада переважною більшістю голосів підтвердила відповідальність Росії за збиття літака. Там стверджували, що Російська Федерація як держава порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (також відома як Чиказька конвенція). Документ, зокрема, забороняє застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден у польоті.

У Росії також поскаржились, що ІСАО врахувала “вельми сумнівні результати технічного і кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони — Нідерландів”, які спиралися на “підтасовані факти”, нібито надані Україною.

Наступним кроком ІСАО після визнання відповідальності Росії за збиття літака повинен був розгляд питання про форму відшкодування рідним загиблих у літаку. Росія є членом ради, тому формально зобов’язана виконувати покладені на неї зобов’язання. Однак ІСАО не має механізмів примусу, які можна застосувати проти країни-агресорки у разі відмови у виплаті компенсацій.

У 2022 році, нагадаємо, нідерландський суд заочно засудив росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та українця Леоніда Харченка до довічного ув’язнення, конфіскації майна та сплати 16 мільйонів євро за моральну шкоду родичам загиблих.

Журналісти Вільного Радіо до 10 річниці знищення рейсу над небом Донеччини у 2024 році проаналізували, що відомо про наслідки трагедії, в якій загинули 298 людей, а також долі засуджених Нідерландами винуватців катастрофи. Стаття доступна за посиланням.