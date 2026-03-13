Донецький аеропорт із супутника, березень 2026 року. Фото від Business Insider

Аналітики видання Business Insider зафіксували розширення російської бази для запуску дронів, яка від минулого року працює на території Донецького аеропорту. Супутникові знімки від 12 березня показують, що там з’явилися пускові позиції, сховища та будівельна техніка.

Про це йдеться у статті “Супутникові знімки показують, як Росія розширює нову базу для безпілотників на лінії фронту в окупованій частині України”, яка доступна на сайті Business Insider.

Так, на території ДАП з’явилися дві додаткові пускові рейки для дронів, тепер їх загалом вісім. Дві раніше наявні рейки зробили довшими, аналітики допускають, що це потрібно для запуску важчих модифікацій БпЛА. Також видання зафіксувало на знімках нові сховища для безпілотників та будівельну техніку.

“Будівництво тривало восени, а цього року значно прискорилося”, — зазначив Кайл Глен, дослідник британського Centre for Information Resilience, який відстежує розширення бази.

Дослідник зазначив, що базу на території Донецького аеропорту росіяни застосовують все частіше. Упродовж всього 2025 року пуски там фіксували дев’ять ночей, а за перші два місяці 2026-го — вже близько 30.

Автори статті зазначили, що запуск дронів з Донецька дає Росії тактичну перевагу: українська ППО має мінімальний час на реакцію. Водночас наближеність бази до лінії фронту робить її вразливою — її вже атакували Сили оборони України.

Нагадаємо, 7 березня українські військові уразили об’єкт окупантів у районі ДАП — там загарбники зберігали та запускали дрони-камікадзе. Також під удари потрапили позиції артилерії та пункти управління росіян на Донеччині та Луганщині.