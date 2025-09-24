Катівня в Ізюмі. Фото: Belkis Wille / Human Rights Watch

З початку повномасштабної війни Росія створила мережу катівень для українських мирних жителів — від окупованих територій до власних регіонів. Організація Об’єднаних Націй задокументувала сотні незаконних затримань та десятки смертей внаслідок тортур і відсутності медичної допомоги.

Про це йдеться у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яку представили у Женеві.

Тортури й смертельні знущання

У звіті задокументували застосування електрошоку, імітацію страт та примусове утримання в стресових позах. Людей карали навіть за критику війни проти України. Частина таких знущань закінчилася смертю, йдеться у звіті.

“Це широкомасштабні та систематичні тортури. Вони зафіксовані в усіх окупованих регіонах України та в десятках регіонах Російської Федерації”, — наголосила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

ООН підтвердила щонайменше 36 смертей від катувань, відсутності медичної допомоги та умов утримання. У низці задокументованих випадків до порушень були причетні медики: вони або брали участь у знущаннях, або ігнорували прохання полонених про лікування.

Обкладинка доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Зображення: UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine

Масштаби проблеми

Матеріал ґрунтується на інтерв’ю з 215 колишніми в’язнями, які розповіли про досвід перебування у полоні з 2022 року. При цьому представникам місії не дозволили відвідати 114 місць утримання на окупованих територіях і ще 28 регіонів РФ.

Лише верифікованих випадків тривалих незаконних затримань — щонайменше 400, але реальна кількість значно більша. За даними української сторони, від початку повномасштабної війни Росія захопила близько 15 тисяч цивільних, з яких щонайменше 1 800 досі залишаються під вартою.

У Женеві російська місія від коментарів відмовилась і перенаправила питання до МЗС.

Раніше Вільне Радіо опублікувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії. Попри домовленості та вимоги міжнародних організацій, Росія не допускає місії до своїх колоній. Там і далі утримують українських захисників і цивільних, для яких полон означає тортури, ізоляцію й боротьбу за життя щодня.