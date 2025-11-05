Повернений з депортації Богдан Єрмохін, який був під "опікою" Рудницької. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Росії арештували активістку Ірину Рудницьку, яка також є соратницею омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Під її опікою були 12 дітей, зокрема вивезені з окупованого Маріуполя. Нині жінка фігурує в справі про торгівлю неповнолітніми.

Про це пишуть російська служба BBC та “Настоящее время”.

За їхніми даними, Ірина Рудницька — клінічний психолог, багатодітна мати та керівниця “Асоціації заміщуючих сімей Московської області”. Ця організація допомагає таким сім’ям з юридичними питаннями та влаштуванням дітей у гуртки, а також займається профілактикою сирітства.

На утриманні Рудницької перебувають 12 дітей віком від 3 до 17 років. Серед них були й українські діти, вивезені з тимчасово окупованого Маріуполя.

Раніше “Новая газета” писала, що “під опікою” Рудницької зокрема був маріупольський підліток Богдан Єрмохін, який у 2023 році зміг повернутися до України. Медійники описували жінку як “давню соратницю” Уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка також забрала собі дитину з Маріуполя.

Читати також: “Діти для Путіна”: журналісти розповіли про схему викрадення дітей з Донеччини у Росію

Донині під так званою “опікою” Рудницької, пишуть у BBC, перебуває ще одна дівчинка. Її росіяни також вивезли з Маріуполя у 2022 році.

30 жовтня Тверський районний суд Москви відправив Ірину Рудницьку під варту за звинуваченням у справі про торгівлю двома та більше дітьми — про це стало відомо з карточки на сайті суду. Деталі справи не розкриваються, ймовірно, через те, що у справі фігурують неповнолітні.

За висунутим звинуваченням жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з забороною на роботу з дітьми на строк до 15 років. Адвокат фігурантки заявив, що оскаржить її арешт та попросив суд обрати обвинуваченій запобіжний захід, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства “заради дітей”.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину — незаконного примусового переміщення українських дітей.