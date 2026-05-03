Росіяни активізували штурми на Словʼянському напрямку через невигідні позиції, — ЗСУ

Орієнтовна лінія зіткнення біля міста Словʼянськ, Донецька область, травень 2026 року. Фото: DeepStateMap

На Словʼянському напрямку Донеччини російські війська посилили штурмові дії. Вони намагаються вибити українських військових із позицій на висотах.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник 11 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

За його словами, на цій ділянці фронту бої інтенсивніші, ніж на Краматорському напрямку. Зокрема, лише за минулу добу українські військові відбили дві штурмові спроби противника в районі Закітного.

Російські підрозділи намагаються просуватися у бік висот, звідки Сили оборони ведуть вогонь по ворогу з артилерії та дронів. Саме це змушує окупантів активніше атакувати.

“Противник просто не може собі дозволити не проводити там штурмові дії, тому найактивніше на цьому відтинку фронту вони й відображаються”, — зазначив Запорожець.

Він пояснив, що активізація штурмів пов’язана і з рельєфом місцевості: наразі російські сили перебувають у низинах, що є для них невигідною позицією.

Крім того, за словами речника, окупанти змінюють тактику: якщо раніше частіше атакували вдень, то нині дедалі активніше проводять штурми і вночі, використовуючи маскування.

“Тактика минулого місяця була різна. Наприклад, до середини місяця противник активніше проводив наступальні дії вдень, а вже десь числа після 16-17, почав активніше проводити штурмові дії і вночі, використовуючи антитепловізійні пончо і різні маскувальні речі, які він вдягає на ніч”, — розповів речник 11 корпусу.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем завдали ударів по локаціях російської армії на ТОТ Донеччини. Українські військові уразили військову техніку, телекомунікаційний центр, дві бази “Рубікону” та “Шторму”.