“Панцир”, “Тор”, бази “Рубікону” та “Шторму”: ЗСУ вдарили по військових цілях Росії на ТОТ Донеччини

Ураження бази "Рубікону" в окупованому Маріуполі. Фото: з відео "Мадяра"

Сили безпілотних систем завдали ударів по локаціях російської армії на ТОТ Донеччини. Українські військові уразили військову техніку, телекомунікаційний центр, дві бази “Рубікону” та “Шторму”. Які наслідки — читайте далі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний “Мадяр”.

Він розповів, що від початку травня українські війська вдарили по низці об’єктів росіян, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, 1 травня СБС уразили пункт дислокації підрозділу “Рубікон” в Маріуполі. Атаки завдали пілоти 9 батальйону “Кайрос” 414 ОБр “Птахи Мадяра”.

У той же день бійці “Кайросу” уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу “Шторм” в Камʼянуватому. Тим часом у районі Нового Світу 1 Окремий центр Сил безпілотних систем вдарив по ЗРК “Панцир-С1”.

3 травня українські військові атакували у Маріуполі телекомунікаційний центр. Остаточні наслідки цих атак уточнюють.

Нагадаємо, Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів росіян на ТОТ Донеччини. Їм вдалося уразити склад боєприпасів і командно-спостережний пункт російських військ, а ще місце управління БпЛА.