Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів росіян на ТОТ Донеччини. Їм вдалося уразити склад боєприпасів і командно-спостережний пункт російських військ, а ще місце управління БпЛА. Де фіксували влучання — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу та в ніч на 27 квітня українські війська завдали уражень по низці військових обʼєктів РФ. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Так, Сили оборони атакували склад боєприпасів і командно-спостережний пункт військ країни-агресорки у районі Селидового. Зазначимо, що офіційно місто перейшло під контроль окупантів 4 січня 2025 року. Місто розташоване за 20 кілометрів він оточеного боями Покровська.

Окрім цього, українські військові уразили пункт управління БпЛА загарбників у районі Малинівки. Зазначимо, що населених пунктів з такою назвою під окупацією Росії у регіоні щонайменше два — у Хлібодарівській та Гродівській громадах. Однак у Генштабі не уточнюють, про яке саме селище йдеться.

У відомстві зазначили, не підсумовували ці атаки — остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, 24 квітня та в ніч на 25 квітня українські військові завдали ударів по російських військових об’єктах — складах, пунктах управління та місцях зосередження живої сили. Частину з них уразили на тимчасово окупованій території Донецької області.