Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Сили оборони вчергове атакували низку військових обʼєктів росіян на ТОТ Донеччини. Їм вдалося уразити склад боєприпасів і командно-спостережний пункт російських військ, а ще місце управління БпЛА. Де фіксували влучання — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За минулу добу та в ніч на 27 квітня українські війська завдали уражень по низці військових обʼєктів РФ. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області.
Так, Сили оборони атакували склад боєприпасів і командно-спостережний пункт військ країни-агресорки у районі Селидового. Зазначимо, що офіційно місто перейшло під контроль окупантів 4 січня 2025 року. Місто розташоване за 20 кілометрів він оточеного боями Покровська.
Окрім цього, українські військові уразили пункт управління БпЛА загарбників у районі Малинівки. Зазначимо, що населених пунктів з такою назвою під окупацією Росії у регіоні щонайменше два — у Хлібодарівській та Гродівській громадах. Однак у Генштабі не уточнюють, про яке саме селище йдеться.
У відомстві зазначили, не підсумовували ці атаки — остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.
“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.
Нагадаємо, 24 квітня та в ніч на 25 квітня українські військові завдали ударів по російських військових об’єктах — складах, пунктах управління та місцях зосередження живої сили. Частину з них уразили на тимчасово окупованій території Донецької області.