Ілюстративне фото: unsplash.com

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

24 квітня та в ніч на 25 квітня українські військові завдали ударів по російських військових об’єктах — складах, пунктах управління та місцях зосередження живої сили. Частину з них уразили на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, підрозділи Сил оборони знищили склад боєприпасів у Білолуцькому районі Луганської області, а також склади матеріально-технічних засобів у кількох регіонах.

Зокрема, на Донеччині під удар потрапили склади в районі Бойківського. Також українські військові уразили командно-спостережний пункт поблизу Новопетриківки Волноваського району та завдали ударів по районах зосередження живої сили в Родинському і Костянтинівці.

Крім цього, як уточнили в Генштабі, командно-спостережні пункти уразили в районах Святотроїцького Запорізької області, Лисичанська на Луганщині та Тьоткіного Курської області Росії.

Окремо українські підрозділи вдарили по пунктах управління безпілотниками в районах Гуляйполя та Залізничного, а також по складах у Нововасилівці Запорізької області.

Також під удари потрапили місця зосередження живої сили окупантів, зокрема в районі Сопича на Сумщині та Солонців на Луганщині.

Втрати російської армії та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Раніше, у ніч на 19 квітня, Сили оборони України уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Серед цілей були склади окупантів на захопленій частині Донеччини, а також підприємство, яке виготовляє дрони та деталі для них.