Результат ураження оборонно-промислового підприємства в Росії. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 19 квітня Сили оборони України уразили низку російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Серед цілей були склади окупантів на захопленій частині Донеччини, а також підприємство, яке виготовляє дрони та деталі для них.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Донецької області уразили склади російських військ у районах Мангуша, Маріуполя та Тополиного.

Також українські військові уразили склад боєприпасів росіян поблизу Трудового та цистерни з паливно-мастильними матеріалами біля Новополтавки в Запорізькій області.

Окремо у Генштабі повідомили про ураження підприємства оборонно-промислового комплексу РФ “Атлант Аєро” у Таганрозі. За даними української сторони, після удару на території об’єкта виникла пожежа.

“Атлант Аєро” проєктує, виготовляє та випробовує ударні й розвідувальні дрони типу “Молнія”, а також деталі для дрона “Оріон”. Останній важить близько тонни і може нести до 250 кг вантажу — зокрема камери для аерофотозйомки, розвідувальне обладнання, керовані авіабомби та ракети.

Знищення цього підприємства послабить здатність Росії виробляти дрони і завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Масштаби пошкоджень та остаточні втрати російської сторони нині уточнюють.

