Бійці ЗСУ відбили масовану атаку росіян у Часовому Ярі та знищили понад десять одиниць їхньої техніки

16 квітня 2026 року російська армія спробувала здійснити масований штурм позицій українських захисників у Часовому Ярі. В атаку йшли піхотні групи, бронетехніка та мотоцикли. Розповідаємо про втрати росіян.
Про атаку росіян розповіли в пресслужбі 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.
За даними військових окупанти під час штурму втратили:
Спробу штурму відбили, а тих окупантів хто вижив, вже розшукують та також знищують.
Нагадаємо, станом на 18 квітня 2026 року російська армія накопичує резерви на південних околицях Покровська та Мирнограда. Загарбники використовують житлову забудову як “гори та ліс”, і це ускладнює ураження техніки та окупантів.