Бійці ЗСУ відбили масовану атаку росіян у Часовому Ярі та знищили понад десять одиниць їхньої техніки. Скриншот відео: 24 ОМБр імені короля Данила

16 квітня 2026 року російська армія спробувала здійснити масований штурм позицій українських захисників у Часовому Ярі. В атаку йшли піхотні групи, бронетехніка та мотоцикли. Розповідаємо про втрати росіян.

Про атаку росіян розповіли в пресслужбі 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.

За даними військових окупанти під час штурму втратили:

одну бойову броньовану машину знищили та одну пошкодили;

10 мотоциклів та 2 квадроцикли пошкодили;

6 окупантів вбили та 6 поранили.

Спробу штурму відбили, а тих окупантів хто вижив, вже розшукують та також знищують.

Нагадаємо, станом на 18 квітня 2026 року російська армія накопичує резерви на південних околицях Покровська та Мирнограда. Загарбники використовують житлову забудову як “гори та ліс”, і це ускладнює ураження техніки та окупантів.