Росіяни атакували Краматорськ 29 березня: є поранені та загиблі

Наслідки російської атаки на Краматорськ 29 березня 2026-го. Фото: Вільне Радіо

29 березня війська країни-агресорки атакували Краматорськ. Внаслідок атаки є загиблі, зокрема 13-річна дитина, а ще поранені. У місті також фіксують руйнування соціальної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, окупанти атакували один із районів Краматорська з авіації. Під обстріл потрапили цивільна та соціальна інфраструктура.

Внаслідок удару є постраждалі, однак їх кількість не уточнюють. Наслідки поки зʼясовують, на місці працюють відповідні служби, додали у міській військовій адміністрації.

Оновлено: близько 12:36 війська країни-агресорки атакували Краматорськ з авіації. Під удар потрапив район Старого міста, повідомляє кореспондент Вільного Радіо.

Попередньо, внаслідок атаки загинули троє людей, зокрема 13-річний хлопець. Ще семеро дістали поранень — віком від 20 до 85 років. Остаточні наслідки атаки продовжують зʼясовувати, уточнив голова ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти пошкодили будівлі Центру культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова, Пенсійного фонду та дитсадку. Також є руйнування багатоповерхівок.

Окрім цього, за даними контакт-центру, Краматорськ залишився без світла через російську атаку.

Оновлено 17:15: кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Краматорськ збільшилася до 12 людей, повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Є важкі. Всім надається медична допомога в місцевих лікарнях”, — написав посадовець.

Оновлено 17:45: відомо про 3 загиблих, кількість поранених цивільних зросла до 13, повідомили у прокуратурі Донеччини.

Окупанти пошкодили 7 багатоквартирних та 11 приватних будинків, будівлю банку, магазин і кафе. Остаточні наслідки продовжують зʼясовувати.

Нагадаємо, більш як 1,6 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донецької області за добу 28 березня. Внаслідок цих атак пʼятеро людей дістали поранень, зокрема дитина у Краматорську. Також жертви були у Миколаївці, Дружківському та Малотаранівці.