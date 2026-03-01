Росіяни атакували Олексієво-Дружківку: є загиблий

Олексієво-Дружківка на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

1 березня війська країни-агресорки атакували Олексієво-Дружківку. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. У селищі також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 13:20 російські війська завдали удару по Олексієво-Дружківці. Окупанти поцілили по приватному сектору.

Внаслідок атаки загинув 66-річний місцевий житель. Також війська країни-агресорки пошкодили два будинки.

Тип озброєння встановлюють, досудове розслідування за фактами воєнного злочину вже розпочали — за ч. 2 ст. 438 КК України, уточнила посадовиця.

Нагадаємо, в останній день лютого росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,5 тисячі разів. Жертвами цих ударів стали восьмеро цивільних — троє загинули, ще пʼятеро дістали поранень.