Росіяни гатили по Костянтинівці: двоє загиблих, троє поранених цивільних

Знак Костянтинівка, ілюстративне фото: Юнісеф

23 вересня у Костянтинівці росіяни вбили щонайменше двох цивільних та трьох поранили. Загарбники били по місту зі ствольної артилерії та дронів

Про обстріл повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Внаслідок атаки ворожим FPV-дроном загинув один цивільний, пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.

Пізніше місто зазнало обстрілу зі ствольної артилерії, двоє місцевих зазнали поранень, пошкоджено фасади двох приватних будинків.

Ще одна атака FPV-дроном забрала життя однієї людини та спричинила поранення ще одному мешканцю.

“Чоловік згодом самостійно звернувся за медичною допомогою до лікарні у місті Дружківці. Постраждалий отримав тілесні ушкодження під час руху на мотоциклі, який також було пошкоджено”, — зазначив Сергій Горбунов.

