Росіяни можуть засудити до 20 років підлітка з Маріуполя за нібито підпал вежі зв’язку

Затриманий підліток з Маріуполя, якому російське ФСБ закидає підпал вежі зв'язку. Фото: з окупаційних джерел

В окупованому Маріуполі затримали 16-річного підлітка, якому російські спецслужби закидають підпал вежі зв’язку. Окупанти заявляють, що юнак зробив це під впливом “українських зловмисників”. Йому загрожує ув’язнення до 20 років.

Про це пишуть російські медіа.

Російська ФСБ затримала 16-річного підлітка з окупованого Маріуполя, якого підозрюють у підпалі вежі зв’язку одного з операторів так званої “ДНР” на території міста.

Окупанти стверджують, що таким чином юнак “шукав способи підробітку”, тож начебто встановив контакт з невідомим через месенджер Telegram. На опублікованому спецслужбою відео підліток “визнав свою провину” та припустив, що “діяв під впливом українських зловмисників”.

“За підпал вежі мені обіцяли 20 тисяч рублів, але фактично я отримав 17 тисяч. Я дуже шкодую про свій вчинок, ніякі гроші не вартують свободи”, — каже юнак на камеру.

Тепер проти хлопця порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 КК Росії “Терористичний акт”. Йому загрожує ув’язнення від 12 до 20 років.

Нагадаємо, окупаційний суд Росії виніс вирок 33-річному донеччанину Григорію Сінченку — 26 років за ґратами. Росіяни закидали чоловікові “терористичну діяльність” на ТОТ Донеччини. Він тричі потрапляв у полон, а згодом його депортували до Росії.