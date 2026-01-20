"Юнармійці". Ілюстративне фото: з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

“Юнармійці” у так званій “ДНР” почали проходити курси з управління дронами в умовах бойових дій. Окупанти залучають до цього мілітаристського руху і дітей.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на начальника донецького відділення руху “Юнармія” Віктора Пудака.

У 2025-му керівники “Юнармії” підписали “угоду” про співпрацю з центром безпілотних систем так званої “ДНР”. Цьогоріч, за словами окупантів, деякі вихованці мілітаристського руху вже розпочали навчання.

“Хлопці пройшли теоретичну частину, пройшли навчання з управління дронами на симуляторах. Незабаром для них будуть організовані тренування з управління реальними дронами”, — каже Пудаков.

Зазначимо, що “Юнармія” — це всеросійський мілітаристський рух для дітей. З’явився у 2016 році з ініціативи тодішнього Міністра оборони Росії Сергія Шойгу. У “Юнармію” приймають дітей від 8 років. Учасники руху відвідують секції та гуртки, де їх навчають основ військового вишколу. Також дітей залучають до підтримки російських військових через написання листів і збір гуманітарної допомоги на фронт.

На сході України штаби “Юнармії” зʼявилися лише після незаконного приєднання Донецької та Луганської областей до складу Росії у 2022 році. Частина вихованців після випуску йдуть воювати. Зокрема, серед українських дітей, яких виховували в окупації, є загиблі на війні (вони приєднувалися до бойових дій на боці окупантів).

Раніше ми писали, як росіяни мілітаризують українських дітей і чи вдасться притягнути їх до відповідальності за ці порушення.