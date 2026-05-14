Росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки із заходу та півдня, — командир батальйону 156-ї бригади

Бійці ЗСУ у Костянтинівці знищують російських диверсантів та не допускають їх закріплення на околицях міста. Ілюстративне фото: аеророзвідник бригади Патрульної поліції “Хижак” із позивним “Фанат”

Станом на середину травня бої за Костянтинівку тривають на підступах до міста: російські штурмовики намагаються інфільтруватися туди із заходу та півдня, просуваючись лісосмугами та відкритими полями невеликими групами — від одного до чотирьох бійців.

Про це в ефірі Армія TV розповів командир 2-го механізованого батальйону 156-ї ОМБр Віталій Глинянчук.

Росіяни намагаються проникнути до Іллінівки та інших населених пунктів на південних і західних підступах до Костянтинівки. Одну з останніх таких спроб вдалося нейтралізувати із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

“За сьогоднішню добу вивели зі строю 32-х орченяток (російських військових, — ред.), але для них це не є суттєво великими втратами. Вони надалі намагаються штовхати свої групи, намагатися інфільтруватися. Це не є такі мега спецпідрозділи. Більше на дідуганів схожі”, — зазначив Віталій Глинянчук.

Він додав, що групи російських військових, які йдуть на зближення, переважно мають непостійний склад: від однієї до чотирьох людей. Вони рухаються лісосмугами та відкритими полями й можуть належати до різних підрозділів, уточнив командир батальйону.

На ділянці відповідальності 2-го механізованого батальйону 156-ї ОМБр одночасно діють близько чотирьох різних російських полків. Командир Віталій Глинянчук вважає, що між ними немає координації.

“У них бардак і непорозуміння. Якщо говорити безпосередньо про наш район виконання бойових завдань, то тут діють близько чотирьох різних полків. Вони між собою не спілкуються, намагаються боротися за бліндажі, витісняти один одного, виганяти, викидати. Що дає змогу нам все більше і більше їх вбивати”, — зазначив Віталій Глинянчук.

Нагадаємо, бійці 100-ї окремої механізованої бригади ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми військових, яким вдалося пробратися до Костянтинівки. До операції залучили три наземні роботизовані комплекси, один із яких завантажили вибухівкою та завезли до будівлі із загарбниками.