Дронівка на мапі DeepState

Російські загарбники після окупації Сіверська продовжують активні бойові дії у громаді. Зокрема військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ фіксують спроби окупантів просуватися до села Дронівка, аби взяти там під контроль прибережну частину річки Сіверський Донець.

Про це повідомили у пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Підрозділи бригади виявляють штурмові групи загарбників та завдають по них ураження, аби стримувати просування. У 81-й ОАеМБр стверджують, що російські війська і надалі застосовують тактику малих груп для інфільтрації в Дронівку, а також намагаються обійти українські позиції, використовуючи дорогу Сіверськ — Закітне.

Окремо десантники відзначили активізацію з боку населеного пункту Ямпіль, де російські військові здійснюють спроби переправити живу силу через річку Сіверський Донець на моторизованих гумових човнах. Мета незмінна — закріпитися на прибережній території.

Водночас російські підрозділи намагаються підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів БпЛА поблизу північно-східної околиці Дронівки, а також у Серебрянському лісництві.

Це потрібно загарбникам, аби взяти під контроль Дронівку та сусідні Платонівку (Сіверська громада) й Закітне (Лиманська громада) для накопичення ресурсів, розгортання артилерійських підрозділів і БПЛА та контролю логістики.

У 81 бригаді стверджують, що українським силам вдається стримувати росіян на напрямку. Водночас DeepState маркує Дронівку як практично повністю окупований населений пункт. Аналітики вважають, що російські сили туди зайшли 18 грудня.

Нагадаємо, протягом 2025 року російська армія понад 42,5 тисячі разів йшла в атаку на позиції оборонців ЗСУ в Донецькій області. Більшість штурмів українські захисники відбили, однак окремі невдачі призвели до втрати понад 2900 км² території Донеччини — це майже 11% усієї площі регіону. Водночас найпомітнішим успіхом ЗСУ за рік стало звільнення Добропільського виступу площею 102 км².