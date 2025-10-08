Підтримати
Росіяни наростили темпи атак на Новопавлівському напрямку, але їм заважає просуватися річка Вовча

В'ячеслав Попович
Російські військові продовжують наступ на межі Донецької та Дніпропетровської областей, однак рухатися далі їм заважають природні перешкоди, зокрема річка Вовча.

Про це в ефірі “Армія TV” повідомив начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

У смузі відповідальності 37-ї бригади росіяни дещо наростили темпи атак, однак загалом їхня інтенсивність залишається нижчою, ніж була на початку вересня. Російські війська і надалі діють малими піхотними групами, намагаючись просочитися між бойовими порядками українських сил, закріпитися в посадках або населених пунктах і чекати на підкріплення.

“Ворог пересувається, в принципі, так само, по 2-3 військовослужбовці. Конкретно, в нашій смузі відповідальності, дуже сильно їм перешкоджає річка Вовча, яка протікає і в Донецькій, і в Дніпропетровській області. Це така річка невеличка, але велика перешкода для росіян”, — розповів начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

Він додав. що тактика росіян не зазнала змін на землі, однак вони активізувалися в повітрі: безпілотники типу “Молнія” використовують для доставки FPV-дронів, а на дорогах фіксують засідки “дронів-ждунів” — БпЛА, які чекають відповідних цілей у засідках.

Нагадаємо, літній наступ росіян завершився. Разом із ним різко впали темпи, з якими окупанти захоплювали територію Донецької області. Водночас ЗСУ пішли в контратаку в районі Добропілля, і це не єдиний напрямок, де вони мали успіхи.

