Одна із ділянок на межі Донецької та Дніпропетровської областей станом на 7 жовтня за версією DeepState

Російські військові продовжують наступ на межі Донецької та Дніпропетровської областей, однак рухатися далі їм заважають природні перешкоди, зокрема річка Вовча.

Про це в ефірі “Армія TV” повідомив начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

У смузі відповідальності 37-ї бригади росіяни дещо наростили темпи атак, однак загалом їхня інтенсивність залишається нижчою, ніж була на початку вересня. Російські війська і надалі діють малими піхотними групами, намагаючись просочитися між бойовими порядками українських сил, закріпитися в посадках або населених пунктах і чекати на підкріплення.

“Ворог пересувається, в принципі, так само, по 2-3 військовослужбовці. Конкретно, в нашій смузі відповідальності, дуже сильно їм перешкоджає річка Вовча, яка протікає і в Донецькій, і в Дніпропетровській області. Це така річка невеличка, але велика перешкода для росіян”, — розповів начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

Він додав. що тактика росіян не зазнала змін на землі, однак вони активізувалися в повітрі: безпілотники типу “Молнія” використовують для доставки FPV-дронів, а на дорогах фіксують засідки “дронів-ждунів” — БпЛА, які чекають відповідних цілей у засідках.

Нагадаємо, літній наступ росіян завершився. Разом із ним різко впали темпи, з якими окупанти захоплювали територію Донецької області. Водночас ЗСУ пішли в контратаку в районі Добропілля, і це не єдиний напрямок, де вони мали успіхи.