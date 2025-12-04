Червоним позначена територія на Покровському напрямку, яку за листопад 2025 року захопила російська армія. Зеленим — та, яку звільнили підрозділи ЗСУ. Сірим — спірна територія. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Попри заяви російських пропагандистів, українські військові зберігають свою присутність у Покровську. Війська країни-агресорки намагаються просуватися за допомогою малих піхотних груп, які подекуди налічують 2-3 бійців. Втім, змінюють тактику відповідно до погодних умов.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир єгерського батальйону 152-ї окремої єгерської бригади Олексій Саяпін.

“Коли є сприятливі погодні умови, це кількість особового складу, якими він просувається, більша, а коли немає погодних умов сприятливих, він рухається меншою кількістю особового складу. Техніка не залучається”, — заявив військовий.

Він зазначив, що у місті наразі присутні як російські, так і українські сили. Росіяни не мають повного контролю над Покровськом та атакують Сили оборони України переважно ударними та FPV-дронами, безпілотниками “Молнія” та артилерією.

Інформацію про присутність українських військових у Покровську підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що захисники міста продовжують утримувати оборону в північній частині Покровська.

У районі Покровська та Мирнограда українські захисники блокують спроби загарбників накопичити штурмові піхотні групи та просуватися надалі, додав головнокомандувач.

“Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА”, — йдеться у повідомленні Олександра Сирського.

Нагадаємо, після сповільнення наступу російської армії у вересні та жовтні вони знову активніше тиснули на українських бійців та захопили майже вдвічі більшу територію, ніж у попередні місяці. Найбільше уваги прикуто до Покровська, але загарбники активізувалися й на інших напрямках в області. Паралельно ЗСУ подекуди проводили контратаки, але їхні результати стали скромнішими у декілька разів, ніж у вересні-жовтні. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як минув листопад на фронті для Донеччини.