Росіяни не зайшли до Мирнограда, речник помилився, — угруповання військ “Схід”

Мирноград на мапі DeepState станом на 27 жовтня

Станом на 29 жовтня 2025 року російські війська не перебувають у місті Мирноград Донецької області, протилежну заяву 28 жовтня зробили помилково.

Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ “Схід” у Facebook.

Згідно з даними військових, ситуація в Мирнограді та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Угруповання військ “Схід” уточнило, що попереднє твердження про нібито захід російських сил до міста стало наслідком обмовки речника.

В угрупуванні заявили, що їхній речник Григорій Шаповал під час ефіру телемарафону 28 жовтня мав на увазі ситуацію в Покровську, але помилково назвав Мирноград.

“Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) “Схід” у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську. Просимо врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій”, — так звучить повна заява угруповання військ “Схід”.

Нагадаємо, на Покровському напрямку фронту російські військові вже присутні в окремих районах Покровська (жоден із яких, за даними ЗСУ, не контролюють повністю) та у Родинському.