Росіяни нібито створять реєстр нерухомості на ТОТ України до кінця 2026-го

Нерухомість. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Росіяни кажуть, що створять реєстр нерухомості в “історичних регіонах” — так вони називають окуповані території України — до кінця 2026 року. Нині туди внесли вже близько 7 мільйонів обʼєктів.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на премʼєр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Ставленики Кремля продовжують створювати реєстр нерухомості для “історичних регіонів” — тимчасово окупованих територій України —, аби закріпити перехід власності під російську юрисдикцію. На липень 2026-го туди внесли близько 7 мільйонів обʼєктів — це на 25% більше, ніж загарбники прогнозували раніше.

Росіяни сподіваються отримати контроль над покинутим і конфіскованим майном українців, а після створити “правову базу” — для угод купівлі-продажу, іпотеки, спадкування тощо.

Для довідки: Женевська конвенція забороняє окупаційній державі змінювати правовий статус майна на захопленій території, тож більшість країн світу не визнає такі реєстраційні дії юридично чинними.

Завершити створення такого реєстру росіяни сподіваються до кінця 2026 року.

Нагадаємо, у березні 2025-го лідер Росії Володимир Путін підписав псевдоуказ, яким “заборонив” громадянам України та інших “недружніх держав” реєструвати нерухомість на ТОТ. Для цього тепер потрібен “спеціальний дозвіл”.