Олександр Ковальов (ліворуч), тоді командувач угруповання російських військ “Захід” Андрій Сичовий (спиною) і колишній український полковник СБУ Валентин Крижановський, який у 2006 році отримав російське громадянство. Маріуполь, 27 квітня 2022 року. Фото надане для CNN Олександром Ковальовим

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Народний депутат Олександр Ковальов заявив, що під час переговорів про вихід українських військових з “Азовсталі” у травні 2022 року російська сторона нібито гарантувала короткий полон — до чотирьох місяців, відсутність катувань і створення гуманітарної зони в Оленівській колонії. Йдеться про нові деталі вже відомих подій довкола здачі гарнізону Маріуполя в полон.

Про це нардеп Олександр Ковальов розповів у інтервʼю виданню “Бабель”.

За його словами, усні домовленості передбачали “спокійний вихід”, мінімальну фільтрацію та гуманітарні гарантії. Як стверджує Ковальов, командиру полку “Азов” Денису Прокопенку під час переговорів повідомили, що полон триватиме “три–чотири місяці”. Саме звідси, за словами депутата, і з’явилася ця цифра в публічному просторі.

“Його переконали, що їхній полон буде недовгим, що краще здатися і зберегти життя”, — зазначив Ковальов.

Станом на січень 2026 року у російському полоні досі перебувають близько 800 військовослужбовців 12-ї бригади “Азов”. Йдеться про захисників “Азовсталі”, які в полоні з травня 2022 року. Тобто майже 4 роки, замість обіцяних 3-4 місяців.

Водночас він наголосив, що жодних письмових протоколів переговорів не велося. За його словами, існує лише один аудіозапис, який нібито перебуває у російської сторони.

Для довідки: Народний депутат Олександр Ковальов пройшов до Верховної Ради у 2019 році по 51-му округу (Бахмутський та Горлівський райони). Безпартійний, але з деякими колегами входить до депутатської групи “Відновлення України”. Також Олександр — член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 2022-го року Ковальов повідомляв, що був “безпосереднім ініціатором порятунку та учасником безпечного виводу захисників України з “Азовсталі”. Журналістам CNN нардеп розповів, що зміг провести переговори із росіянами щодо евакуації захисників Маріуполя завдяки своєму контакту у російському ФСБ. 2023-го Олександр Ковальов вже ділився новинами щодо обмінів військовополоненими, коментуючи, що це зроблено “спільними зусиллями” та зазначаючи, що “добрі справи робляться у тиші”. Натомість впродовж 2024 року нардеп значно менше публічно звітував про долю військовополонених з “Азовсталі” та їхні обміни. Вже у 2025-му активно розповідав про роль Обʼєднаних Арабських Еміратів в обміні полоненими, водночас народний обранець так і не окреслив свою роль в процесі.

Хто був у переговорній групі та про що домовлялися

За словами Ковальова, з українського боку в переговорах брали участь сам нардеп, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Дмитро Усов (нині — секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими) та командир полку “Азов” Денис Прокопенко разом із заступником.

З російського боку, за словами депутата, у переговорах брали участь перший заступник начальника ГРУ Генштабу РФ Володимир Алексєєв (він, як зазначив нардеп, виступав особистим гарантом безпеки), представник ГРУ на прізвище Зорін, колишній член громадської організації Ковальова та колишній полковник СБУ Валентин Крижановський і ще один генерал ГРУ (ім’я Ковальов точно не згадав).

В лютому 2026 року на Володимира Алєксєєва скоїли замах у Москві. ФСБ покладає відповідальність на українські спецслужби. Денис Прокопенко нагадав у своєму пості, що саме Алексєєв гарантував військовим на “Азовсталі” гідні умови після здачі в полон і дотримання росіянами Женевської конвенції. Натомість “азовців” регулярно катували, морили голодом і відмовляли в лікуванні.

Перемовини з росіянами на “Азовсталі”. Фото: З особистого архіву Олександра Ковальова / “Бабель”

Українська сторона пропонувала вивезти військових на територію Запорізької АЕС, але цю ідею відхилили через статус ядерного об’єкта. Тоді, за словами Ковальова, він запропонував варіант із колонією в Оленівці — з огляду на близькість до лінії фронту. Йшлося про те, щоб зробити Оленівку гуманітарною зоною з можливістю регулярного доступу українських гуманітарних місій.

За словами депутата, російська сторона дала “особисту чоловічу обіцянку” допускати гумконвої до місць утримання полонених. Домовлялися про передачу одягу (без шевронів), постільної білизни, медикаментів та інших речей.

Гарантії під час виходу

Ковальов стверджує, що 9 травня 2022 року сторони погодили:

відсутність насильства під час здачі в полон;

фільтрацію лише на наявність зброї;

негайну госпіталізацію поранених;

розміщення всіх військовополонених в Оленівській колонії.

Він заявив, що на момент його участі в переговорах домовленостей нібито дотримувалися, а перші дні після виходу військових проходили без побиттів.

16 травня 2022 захисники Маріуполя отримали наказ зберегти життя особового складу. Їх почали вивозити на окуповану територію. 20 травня 2022 з “Азовсталі” вийшли останні українські військові, серед них командир і заступник командира “Азову”. Загалом з “Азовсталі” у російський полон потрапили 2439 українських оборонців.

Водночас депутат визнав, що згодом ситуація змінилася. У ніч на 29 липня 2022 року в Оленівській колонії стався вибух, унаслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених, більшість із яких були звільнені з “Азовсталі”.

Доступ Червоного Хреста до колонії в Оленівці

Ковальов також заявив, що після виходу військових він відвідував Оленівку та лікарню №17 на окупованій території й нібито став єдиним, хто зміг завести туди представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він також публікував відео у своїх соцмережах про візит до колонії. За його словами, після його відсторонення від переговорного процесу цей доступ припинився.

Про 86 днів оборони Маріуполя у 2022 році можна прочитати в нашому матеріалі, де зібрана вся хронологія подій.