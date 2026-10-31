Росіяни обстріляли будівлю виконкому у Краматорську | Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
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Від обстрілу в будівлі спалахнула пожежа.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Обстріляли центральну площу Миру вже вночі. Даних про постраждалих наразі немає.
«Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність.
Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення.
Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська», – зазначив Гончаренко