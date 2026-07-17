Росіяни обстріляли Слов’янську громаду, загинула жінка

Наслідки обстрілів Слов'янської громади 17 липня/Вадим Лях

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17 липня у Слов’янській громаді від російського удару загинула цивільна. Також окупанти скинули авіабомбу на цех у промзоні.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“Сьогодні, 17 липня, о 14:00, від російського удару у мікрорайоні Семенівка загинула 56-річна жінка. Щирі співчуття її рідним”, — написав посадовець.

Також він зазначив, що близько 11:00 17 липня, ФАБ-250 зруйнував склади і цех у промзоні.

Нагадаємо, начальник Слов’янської МВА Вадим Лях розповідав Вільному Радіо, що війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок громади. На липень 2026-го у Словʼянській громаді залишались близько 39 тисяч людей, серед них — 2,8 тисячі дітей.