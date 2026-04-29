Експонати з Бахмутського краєзнавчого музею. Скриншот відео із російських джерел

Російські пропагандисти опублікували репортаж, присвячений “евакуації” вцілілих музейних експонатів зі зруйнованого Бахмутського державного краєзнавчого музею. Там, як йдеться в матеріалі, вдалося виявити артефакти первісної доби, старовинні фото, документи, книги й кіноплівки. Російські військові відвозять виявлені експонати до Донецького краєзнавчого музею на “тимчасове зберігання”. Розповідаємо, які артефакти змогли пережити бої за місто.

Репортаж, про який йдеться, опублікував російський проєкт WarGonzo.

На опублікованих кадрах російські військові працюють у фондосховищі Бахмутського (персонажі репортажу називають його Артемівським, — ред.) краєзнавчого музею та дістають звідти вцілілі експонати. Частина з них лежить у купі на підлозі та має сліди пошкоджень. Серед артефактів, які вдалося зафільмувати — вази різного стилю, скульптури та людські останки, зокрема череп та кістки.

“Ми ведемо невелику розкопку тут, дістаємо все, що можемо дістати, все, що збереглося. І будемо вивозити все до Донецького краєзнавчого музею, аби там змогли ідентифікувати все це, відновити (за можливості) ну і, сподіваюсь, коли місто буде відновлене, ми назад передамо [експонати] новому населенню Артемівська”, — заявив у відео російський військовий, який працює в фондосховищі.

Далі російські пропагандисти дали слово представникам музею в Донецьку. Серед спікерів є археолог В’ячеслав Подобід. Він показав вивезені з Бахмута знаряддя праці та заявив, що брав участь в археологічній експедиції, під час якої їх вдалося виявити ще за радянських часів.

“Тримачі відкритих листів (або хто проводив розкопки згідно із законодавством) мали право здавати [знахідки] на зберігання у той чи інший краєзнавчий музей. І ось, ухвалили рішення, по-моєму, наприкінці 80-х років, частину знахідок передати до Бахмутського музею. І серед цих експонатів були унікальні комплекси епохи кінця ранньої Бронзи-рубежу середньої Бронзи, третього тисячоліття до нашої ери”, — зазначив археолог.

Він показав знаряддя, які назвав ремісницькими наборами, якими могли користуватися ливарники та стрілочники. Серед них — плити з піщанику, якими, ймовірно, виправляли стріли, сопла та кам’яна булава. Частина експонатів належить до скіфської культури.

“Я дуже добре пам’ятаю, як ми знайшли це захоронення. Це село Покровка між Амвросіївкою та Зугресом. Таке маленьке поселення у дуже мальовничому місці, ріка Нижня Кринка. Там на вододілі був цей курган”, — сказав В’ячеслав Подобід.

“Головний хранитель фондів” “Донецького республіканського краєзнавчого музею” Ліна Гармаш у коментарі росіянам зазначила, що отримані з Бахмута експонати приїхали у “плачевному стані”. У причини руйнування та знищення цих артефактів не поглиблювалась, натомість висловила сподівання, що колись вони повернуться до ”Артемівська”.

“Радісно, що хоч щось вдалося врятувати. З іншого боку — ми застали ці предмети в дуже плачевному стані. Ми бачимо з вами дуже велику кількість розкладених книг, альбомів… Багато з них — з номерами реєстраційними музею, деякі — з бібліотечними номерами. Тобто вони, ймовірно, звідти. Є фотографії 20-30 років. Альбоми сімейні та підприємств, адже у радянський час якраз наголошували на історії підприємств.

Нині складно сказати, що з цього вийде врятувати та привести до належного стану. Перший етап — висушення та вивчення того, що нам привезли. Ми все це візьмемо на тимчасове зберігання, оскільки ці предмети “Артемівського” музею. І дуже хочеться вірити, що ми зможемо зберегти та колись передати їх назад”, — сказала Ліна Гармаш.

Зазначимо, частину експонатів Бахмутського краєзнавчого музею після початку вторгнення встигли евакуювати на підконтрольну українському уряду територію. У жовтні 2023 року начальниця управління культури й туризму ДонОДА Вікторія Точена заявила, що з міста встигли вивести приблизно 60-70% бахмутської колекції.

“Особливо намагалися зробити евакуацію саме архіву, який зберігався в краєзнавчому музеї, щоб у подальшому історики могли вивчати історію і краю, Донеччини взагалі, і Бахмута”, — розповіла тоді посадовиця.

Експонати музеїв із Донеччини, які залишилися в окупованих населених пунктах, вивозять до Донецька не вперше. Зокрема в травні 2022 року Маріупольська міська рада повідомляла, що росіяни викрали з Маріуполя колекцію медалей Юхима Харабета та вивезли її до Донецька.

Нагадаємо, у червні 2025 року фотографії, картини та поштові листівки, які зміг зберегти Бахмутський краєзнавчий музей, передали для оцифрування. З результатами є можливість ознайомитись онлайн. Є шанс, що на архівних знімках хтось упізнає своїх родичів або знайомих. Журналісти Вільного Радіо розповідали, де можна переглянути ці матеріали.