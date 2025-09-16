Росіяни “перевиховують” депортованих з України дітей у щонайменше 210 закладах: що про них відомо

Російська "Юнармія". Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Дослідники Єльського університету ідентифікували щонайменше 210 закладів у Росії та на окупованих територіях, куди росіяни незаконно вивозять українських дітей на “перевиховання”. Точну кількість малечі там поки не вдалося встановити.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя (Yale HRL).

За їхніми словами, фактична кількість закладів, куди росіяни незаконно вивезли українських дітей, ймовірно, є більшою. Дослідники продовжують розслідувати низку таких місць.

Водночас встановлені 210 закладів з “перевиховання” працюють від початку відкритого вторгнення Росії у 2022 році. Серед них — філія “Нахімовського ВМУ МО РФ” у тимчасово окупованому Маріуполі.

Наразі у Yale HRL не встановили, скільки саме українських дітей перебувають у цих закладах.

Дослідники зазначили, що серед таких локацій — кадетські училища, військові бази, медичні заклади, релігійні місця, школи, університети, готелі, центри підтримки сім’ї та дитячі будинки. Однак найчастіше — табори й санаторії.

Так, у щонайменше 130 таких закладів вживали заходів із “перевиховання”, йдеться у звіті. Окупанти використовують проросійські культурні, патріотичні або ж військові програми.

Зокрема, українських дітей змушують співати гімн країни-агресорки, відвідувати проросійські заходи та лекції з історії й геополітики. Усе навчання відбувається російською мовою.

Також у дослідженні окремо наводять 39 закладів, у яких депортованих дітей змушували проходити мілітаризовані програми. Вони, зокрема, включали військовий вишкіл.

До прикладу, дослідники змогли задокументувати, як діти з Донеччини проходили “повітряно-десантну підготовку” на військовій базі. Їх доставляли туди літаком, який належить Управлінню майном глави Росії.

У Єльському університеті також зазначили, що влада Росії безпосередньо управляє більш ніж половиною місць, зафіксованих у звіті. Зокрема, щонайменше 106 таких локацій — під керівництвом російських федеральних або ж місцевих органів влади.

Нагадаємо, на окупованих територіях Росія системно готує з українських дітей лояльних солдатів для власної армії.