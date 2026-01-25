Де лінія фронту у Донецькій області на 25 січня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Підтримайте Вільне Радіо
Упродовж минулої доби російські війська атакували житлові квартали підконтрольної частини Донецької області та лінію фронту більш як 1,6 тисячі разів. Усього під ударами опинилися міста у Краматорському районі, а у Слов’янську поранили дітей. Більше про наслідки обстрілів за 24 січня — читайте далі.
Усього війська країни-агресорки минулої доби атакували 3 населені пункти регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Слов’янську, Краматорську та Миколаївці.
Загалом росіяни били по житлових кварталах та лінії фронту Донеччини 1646 разів. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них 9 — домівки.
Так, загарбники атакували трьома FPV-дронами Слов’янськ — поранень дістали двоє дітей 2009 та 2010 років народження. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки та двох автівок.
У Миколаївці російський FPV-дрон пошкодив приватний будинок.
По Краматорську та околицях війська окупантів вдарили бомбою “ФАБ-250” і безпілотником — пошкодили 7 приватних будинків. Ще три удари по місту загарбники завдали сьогодні після опівночі — наслідки з’ясовуються.
Крім того, правоохоронці встановили, що одна людина дістала поранень у Лимані — під час російської атаки 23 січня.
Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 84 людини, у тому числі 25 дітей.
На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися вперед у районах Дробишевого, Зарічного, Торського та у бік Дружелюбівки.
На Слов’янському напрямку — поблизу Званівки — окупанти один раз атакували позиції українських військ. На Краматорському напрямку фіксували два боєзіткнення у районах Оріхово-Василівки та Маркового.
На Костянтинівському напрямку росіяни провели 13 атак в районах Костянтинівки, Клебана-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурми та наступи агресора у районах Покровська, Мирнограда, Родинського, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Білицького, Дорожнього, Шевченка, Гришиного, Іванівки.
На Олександрівському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції ЗСУ у районах Зеленого Гаю та Злагоди.
