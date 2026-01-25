Де лінія фронту у Донецькій області на 25 січня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 24 січня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували житлові квартали підконтрольної частини Донецької області та лінію фронту більш як 1,6 тисячі разів. Усього під ударами опинилися міста у Краматорському районі, а у Слов’янську поранили дітей. Більше про наслідки обстрілів за 24 січня — читайте далі.

Росіяни поранили двох дітей у Слов’янську: доба 24 січня у Донецькій області

Усього війська країни-агресорки минулої доби атакували 3 населені пункти регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Слов’янську, Краматорську та Миколаївці.

Загалом росіяни били по житлових кварталах та лінії фронту Донеччини 1646 разів. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них 9 — домівки.

Так, загарбники атакували трьома FPV-дронами Слов’янськ — поранень дістали двоє дітей 2009 та 2010 років народження. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки та двох автівок.

У Миколаївці російський FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

По Краматорську та околицях війська окупантів вдарили бомбою “ФАБ-250” і безпілотником — пошкодили 7 приватних будинків. Ще три удари по місту загарбники завдали сьогодні після опівночі — наслідки з’ясовуються.

Крім того, правоохоронці встановили, що одна людина дістала поранень у Лимані — під час російської атаки 23 січня.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 84 людини, у тому числі 25 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися вперед у районах Дробишевого, Зарічного, Торського та у бік Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку — поблизу Званівки — окупанти один раз атакували позиції українських військ. На Краматорському напрямку фіксували два боєзіткнення у районах Оріхово-Василівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку росіяни провели 13 атак в районах Костянтинівки, Клебана-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурми та наступи агресора у районах Покровська, Мирнограда, Родинського, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Білицького, Дорожнього, Шевченка, Гришиного, Іванівки.

На Олександрівському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції ЗСУ у районах Зеленого Гаю та Злагоди.

