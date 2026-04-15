Де лінія фронту у Донецькій області на 15 квітня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 14 квітня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,1 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за 14 квітня. Через ці атаки поранень зазнала людина у Миколаївці. У інших населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури, а на фронтах — бої. Розповідаємо, якою була попередня доба для регіону.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині 14 квітня

Усього минулої доби під вогнем російських військ були 7 населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Краматорську, Миколаївці, Святогірську, Біленькому, Святогорівці, Високопіллю та Мирній Долині.

Загалом загарбники атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1 120 разів. Руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів, з яких 8 — житлові будинки.

По Миколаївці росіяни вдарили двічі – поранили цивільну людину, пошкодили дві багатоповерхівки та приватний будинок.

У Краматорську внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” руйнувань зазнали три приватні будинки. У Біленькому FPV-дрон пошкодив цивільне авто.

У Святогірську російський безпілотник влучив у храм, люди не постраждали. У Високопіллі ударом БпЛА “Молнія-2” окупанти знищили вантажівку.

На Святогорівку Добропільської громади Росія скинула бомбу “КАБ-250” – пошкоджень зазнали багатоквартирний і приватний будинки.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку окупанти 12 разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в сторону Новосергіївки, Лимана, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку упродовж вчорашньої доби ЗСУ зупинили чотири спроби росіян просунутися у бік Закітного, Озерного та Різниківки. На Краматорському напрямку загарбники стільки ж разів атакували в районах Часового Яру, Федорівки Другої, Бондарного та Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники 31 раз атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Берестка, Клебана-Бика, Русиного Яру, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах Родинського, Покровська, Удачного, Білицького, Шевченка, Гришиного, Котлиного, Муравки, Молодецького та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, російські війська атакували 11 разів у районах Олександрограда, Вороного, Вербового, Новогригорівки, Калинівського та Злагоди.

Нагадаємо, 15 квітня росіяни вдарили по Словʼянську авіабомбами “ФАБ-1500”. Внаслідок атаки є поранений, а ще окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру. Серед них — історична памʼятка міста.